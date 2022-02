Mening | Schaf corona toegangsbewijs af, er zijn te veel bezwaren tegen de QR-code om ermee door te gaan

Het CTB, ook vaak de QR code genoemd is bedacht om meer te kunnen zonder dat het de zorg gaat overbelasten. Iedereen wilde graag meer en niemand wil dat de zorg wordt overbelast, dus prima dat er iets is bedacht. Er zijn drie uitvoeringsvormen, 1-, 2-, en 3G. 1G betekent iedereen Getest, 2G betekent Gevaccineerd of Genezen, en 3G betekent Gevaccineerd, Genezen, of Getest.

Praktische bezwaren: Een fijnmazige testcapaciteit, nodig voor 1G, hebben we helemaal niet en komt er ook niet. De registratie is steeds lastiger omdat er steeds meer verschillende combinaties zijn. Zoals 2x gevaccineerd, geen booster maar wel genezen en gevaccineerd in Nederland maar booster in Duitsland en 2x genezen en geen booster want jonger dan 18, enzovoort. Zeker voor ouderen wordt het er niet makkelijker op. Er zijn waarschijnlijk ook mensen die wel genezen zijn, maar zich niet hebben laten testen zodat het niet geregistreerd is. Laten vervallen van registratie geeft alleen maar meer gedoe en geeft meer verschillende combinaties.

Bepaalde fases van een pandemie

Ethische bezwaren: Het is best te verkopen dat je in bepaalde fases van een pandemie onderscheid maakt tussen wel en niet gevaccineerd / genezen, maar die tijd is wel zo’n beetje voorbij met de minder ziekmakende Omikron variant en nu de groep mensen die niet gevaccineerd en niet genezen is wel heel klein is. Ook het invoeren van een vervaldatum van de registratie is met de Omikron variant niet logisch. Iedereen die iets meer bescherming wil heeft die booster al wel gehaald. Verder levert het eenvoudigweg te veel maatschappelijke weerstand op.

Quote Ongevacci­neer­den niet veel contacten laten hebben met grote groepen omdat daar mogelijk besmette mensen bij zitten

Het levert te weinig op: 1G kan praktisch niet, 2G wil niemand, dus dan blijft eventueel over 3G. Weer even terug naar de reden van het CTB, namelijk voorkomen van overbelasting van de zorg. Het is duidelijk dat ongevaccineerden het grootste risico lopen op het nodig hebben van zorg. Vanuit dat oogpunt is het logisch om ongevaccineerden niet al te veel contacten te laten hebben met grote groepen omdat daar altijd mogelijk besmette mensen bij zitten. Daarvoor werken 1G en 2G uiteraard, maar die gaan het echt niet worden. Wat heeft het getest zijn voor toegevoegde waarde?

Hogere viruslast

Mensen die gevaccineerd of genezen zijn kunnen nog steeds (licht) besmettelijk zijn en zijn dat onafhankelijk of de derde groep wel of niet getest is. Niet gevaccineerden kunnen een hogere viruslast hebben, waarmee ze weer anderen kunnen besmetten. Maar de groep niet gevaccineerd of genezen is ondertussen zo klein en de gevaccineerden zijn juist beschermd en de ziektelast met Omikron is veel minder. Als je heel precies gaat kijken dan zullen er ongetwijfeld nog kleine voordelen aan 3G zitten, maar dat weegt niet op tegen de praktische en ethische bewaren. Bovendien wordt er echt niet overal heel precies gecheckt, dus dat helpt ook niet.

Er zijn uiteraard ook de maatregelen om besmettingen te voorkomen. Mondkapjes, 1,5 meter, beperkt aantal bezoekers. Daar is natuurlijk ook niemand heel blij mee, maar het is mijn inschatting dat daar veel minder weerstand tegen is.