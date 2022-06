Mening | Schiphol wil boven Nederlandse stand leven en mag problemen niet ten koste van Eindhoven oplossen

We horen Freddie Mercury zingen in het bos! Hij leeft!

De avond valt. In deze tijd van het jaar vinden er weer overal festivals plaats en de schemer is een mooie aanvangstijd voor een concert, maar niet waar wij ons bevinden. Bovendien hebben we nergens kaartjes voor. We bevinden ons te midden van dicht struweel aan de Elbe. We komen terug van een bezoek aan de bever.

