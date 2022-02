Mening | Slavernij was verschrikkelijk, maar de maatschappelijke omstandigheden in die tijd waren dat ook

Ik wil niets afdoen aan de aandacht die deze periode nodig heeft. Je hoeft alleen de afbeeldingen in ‘Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana’ van J.G. Stedman uit 1799 maar te bekijken en de rillingen lopen over je rug. Stedman was een Britse huurling in Nederlandse dienst die in Suriname en Guyana op gevluchte slaven joeg. Maar de huurlingen zelf werden eveneens niet gespaard. Ook de ervaringen van Mungo Park beschreven in “Travels in Africa” (1887) geven een blik in de omstandigheden.

Uiteraard moest de slavernij worden afgeschaft en in de 19e eeuw ontstonden daarom overal initiatieven om te komen tot afschaffing. Toch treft het me steeds weer, dat bij informatie over de slavernij tegenwoordig niet wordt gekeken naar de maatschappelijke omstandigheden van die tijd en dat geeft een vertekend beeld.

Verderfelijke menselijke achterbuurten

Ik haal daarbij in eerste instantie de woorden aan van Andrew Mearns in ‘The Bitter Cry of Outcast London’ (1883) wanneer hij schrijft ”Weinigen die deze pagina’s lezen hebben enig begrip van de verderfelijke menselijke achterbuurten waar tienduizenden dicht opeen wonen in afschuwelijke omstandigheden die doen denken aan wat we hebben gehoord over de toestanden op slavenschepen. In iedere kamer wonen een of twee gezinnen. In een kelder vond een ambtenaar van de gezondheidsdienst een vader, moeder, drie kinderen en vier varkens. In een andere kamer een man, die leed aan waterpokken (toen een vaak dodelijke ziekte), terwijl zijn vrouw herstelde van de bevalling van haar achtste kind en er halfnaakte smerige kinderen rondliepen. Hier zijn zeven mensen in een ondergrondse keuken met een dode kleuter op de grond, elders een arme weduwe met drie kinderen en een kind dat al 13 dagen dood was. Haar man had kort tevoren zelfmoord gepleegd.”

Quote De stank in de kamer was zo erg dat ik door walging werd overmand, zelfs mijn kaars ging erdoor uit

In andere grote steden in Europa was de situatie niet anders. Zo schrijft de Fransman Bayard rond 1830 “Ik vond in een kamer van 5 vierkante meter 23 individuen, mannen en kinderen door elkaar, op 5 bedden. De stank in de kamer was zo erg dat ik door walging werd overmand. Zelfs mijn kaars ging erdoor uit. Uit hun schoenen en kleren steeg een zure, onverdraaglijke geur op, die alle andere walmen overheerste.”

Nog treffender is het verslag van dokter A. Baudet-Dulary die schrijft “Vrouwen sterven op een strozak, zonder dekens, omringd door uitgehongerde kinderen. Ja, ik heb kinderen hopeloos zien zuigen op lege verschrompelde borsten van wegkwijnende moeders, verstoken van enige hulp, noch voor hen noch voor hun kinderen.”(Historiek.nl)

De toen geldende mores

De behandeling van criminelen in die tijd geeft ook een inkijkje in de toen geldende mores. Zo waren de gevangenissen in Groot Brittannië zo overvol, dat een aantal afgedankte oorlogsschepen werd omgebouwd tot gevangenis, afgemeerd in de Theems. De behandeling was er bar slecht. Op de schepen Justinia en Censor waarop van januari 1778 tot april 1779 tussen de 350 en 500 criminelen waren opgesloten stierven er 191. (Floating Tombs / De Ann Coats, 2003) De gevangenen zaten er voor een verscheidenheid aan misdrijven, maar meer dan de helft voor diefstal van omgerekend naar nu ongeveer 1 weekinkomen. De straffen liepen uiteen van 3 tot 10 jaar opsluiting op een van de schepen.

Quote Om de druk op het gevangenis­we­zen te verlichten werden (witte) criminelen als slaven naar de Noordoost kust van Amerika vervoerd en verkocht aan boeren

Om de druk op het gevangeniswezen te verlichten werden (witte) criminelen als slaven naar de Noordoost kust van Amerika vervoerd en verkocht aan boeren. Hun aantal van meer dan 50.000 is natuurlijk marginaal vergeleken bij de slavenhandel, maar hun behandeling geeft wel een beeld van hoe er toen met mensen werd omgegaan. Meer dan de helft van deze veroordeelden zou het einde van de straf niet beleven. Een aantal stierf al onderweg naar Amerika of kwam daar om door de slechte werkomstandigheden. Immers de waarde van slaven bestond niet alleen uit het werk dat ze deden, maar ook uit hun nageslacht dat eigendom was van de eigenaar. Dat was bij de criminelen niet het geval. Het was dus in het belang van de eigenaar om ze te laten werken tot ze er dood bij neervielen. Ook het feit, dat er ’s winters niet gewerkt kon worden en ze dan alleen maar geld kostten was een argument. (The Dismal Science of Punishment / B. Balak en H. M. Lave , 2002).

Ook lijfstraffen waren in die tijd een “normale” straf. Zo kregen op drie schepen van de British Navy in de periode van een jaar of zeven rond 1780 ruim 300 zeelui lijfstraffen. Gemiddeld kregen ze 15 slagen. Die zeelui vochten voor Koning en Vaderland! (Tyranny of the Lash / A.G. Jamieson, 1999).

Ik vond het belangrijk om een evenwichtiger beeld van die eeuwen te schetsen.