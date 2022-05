Mening | Spreek over vrede, niet over zware wapens | Jinek en een wasknijper op de neus van Derksen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 5 mei in de krant verschenen.

Spreek over vrede, niet over zware wapens

Oorlog en Vrede, 4 en 5 Mei. Het zijn dagen met een bijzondere betekenis, waarin wij stilstaan bij de herdenkingen van 1940-1945. Wie heeft het recht, een ander land te bezetten? Wie heeft het recht zijn mede mens te vermoorden? Waar komt het lef vandaan kinderen en vrouwen te mogen verkrachten? Hoe kun je jezelf daarna nog ooit vergeven dat je deze gruwelijkheden hebt begaan? Het komt gevaarlijk dichtbij nu, we sturen wapens, zware wapens, om het conflict verder te laten escaleren. Nog meer leed, nog meer angst, nog meer trauma’s, nog meer doden. Woorden, enkel woorden kunnen een oplossing bieden, vroeg of laat moet er gesproken worden. Waarom niet vroeg? Sta op, ieder mens die ook maar iets kan betekenen om met elkaar in contact te komen. Spreek met elkaar, niet over zware wapens, maar met woorden, over vrede.

Riet van Bree, Aarle-Rixtel

De meest dappere verkenning

‘The most gallant reconnaissance ever carried out’ werd vertaald met ‘meest galante verkenning’ (ED 4-5). Een weliswaar mogelijke vertaling van gallant is galant, maar in deze context zal het ongetwijfeld ‘dapper’ betekenen. Even een terzijde, een Engels synoniem voor ‘gallant’ is ‘brave’. Hopelijk gaat dat ook niet vertaald worden als een ‘brave verkenningsoperatie.

Frans Driessen, Eindhoven

Viering bevrijding op verkeerde dag

Nog steeds vieren we de bevrijding op de verkeerde dag en is 5 mei een mythe geworden, een leugentje voor de mooi. De capitulatie werd toch echt op 6 mei 1945 ondertekend op de Landbouwhogeschool in Wageningen. Maar hier vieren we het toch in september, dus.

A. van de Laar, Eindhoven

Justitie trapt in gladde praatjes

Het volgende gaat niemand geloven! 20 ouderen werden, in totaal, voor meer dan ‘n ton opgelicht, twee straatroven met bedreiging met een mes een een nep-pistool (ED 4-5). Uitspraak: vanwege het tonen van spijt: VRIJSPRAAK. De verdachte (22) moet wel meteen aan het werk en krijgt huisarrest. Dit gaat werkelijk over alle grenzen van de waanzin heen. Justitie in Den Bosch is in de gladde praatjes van deze beroepsoplichter getrapt. Met deze uitspraak krijgt hij een kroon op zijn werk.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Vleermuis voelt zich thuis in school

Sinds enkele maanden wordt getracht vleermuizen uit de school aan de Jan Heynslaan in Eindhoven te krijgen. Dit in verband met nieuwbouwplan Root. Dit ligt stil omdat de vleermuis een beschermde diersoort is. Tientallen nieuwe vleermuiskasten zijn er gehangen rondom de school in de hoop dat ze zich verplaatsen naar de kasten. Helaas voelen ze zich beter thuis tussen de warme spouwmuren van de school. Als laatste redmiddel slijpt men nu vierkante gaten in het schoolgebouw en gymzaal. Hopelijk vertrekken ze nu.

Ad Thijssen, Eindhoven

Reis alleen nog met handbagage

Als je via Schiphol naar een warm land op vakantie gaat reis je beter alleen met handbagage om de voorspelde bagage-perikelen te ontlopen. Ja, dat kan makkelijk. Omdat je naar een warm land gaat, heb je niet veel kleding nodig. In alle landen waar ik heen ga, kan ik in het hotel mijn kleren laten wassen. Voor 12u gebracht, morgen gestreken en wel terug. Voorbeeld om mee te nemen: 1 paar schoenen aan, 1 paar sandalen in de rugzak, 1 paar sokken aan, 1 paar in de rugzak, stevige bloes aan, t-shirts in de rugzak, jas aan, geen jas in de rugzak, etc. Je zit wel aan een maximum voor het gewicht, dus geen koffertje, maar een lichtgewicht rugzak, ikzelf gebruik al jaren mijn laptoptas hiervoor. Géén cadeaus mee voor mensen aan de overkant, daar is geen ruimte voor. Geen zware dingen mee zoals batterijen, zeep of after-shave, kun je ginds kopen.

Kees Marcelissen, Helmond

Hoe vaak douchen voor één raket?

De laatste tijd, als ik in mijn blootje sta, sta ik gelijk ook in hevige tweestrijd. Douche ik me milieuvriendelijk binnen vijf minuten of neem ik het er eens stevig van? Dat ik zo denk komt door de oorlog in Oekraïne. De vervuiling van één afgeschoten raket staat voor hoeveel vijfminutenwasjes? Honderd? Tweehonderd? Gisteren, derhalve, ‘vuurde’ ik bezwaard een stevige wasbeurt het milieu in. Bezwaard, gek he?

Jack van Hoek, Eindhoven

Ervaring met Parkinson zorgt voor begrip

Met stil verdriet heb ik de aangrijpende analyse gelezen van Jos Rombouts, die Gast Parkinson even buiten heeft kunnen zetten (Opinie 29-4). Hoe treffend weet hij de jarenlange afbrokkeling te beschrijven, die zo’n enorme impact heeft op de getroffene, partner en de hele omgeving. Hoe machteloos voelt het voor de partner/verzorgende om elke dag te moeten aanzien dat je geliefde weer opnieuw moet inleveren. ‘Positief blijven, kijken naar wat nog wél kan’ is vaak het motto, maar wat de ene dag nog wel kan is de volgende dag alweer verdwenen en dan begint het zoeken weer opnieuw. Nog té vaak wordt bij Parkinson gedacht aan ‘een beetje trillen’, maar de impact van deze progressieve aandoening op de getroffene en zijn/haar omgeving is ongekend. Veel respect voor Jos om zijn ervaring te publiceren; dit zal zeker bijdragen aan meer begrip van zijn omgeving.

Astrid Camp, Best

Bonden kom in actie voor pensionado’s

Uit de vele reacties op opinieartikel van Dré Rennenberg over het zelf opkomen voor je eigen pensioen blijkt dat velen dit wel zouden willen maar niet direct weten hoe. Hier lijkt mij een taak voor de bonden weggelegd. Als er over geld of arbeidsvoorwaarden gepraat wordt staan zij klaar met stakingen, prikacties enzovoort. Nu echter veel van hun ‘oud’ leden - maar ook nog zeer velen die nog lid zijn - iemand nodig hebben die het voortouw neemt blinken zij uit door afwezigheid. Kom op FNV, CNV, VCP, De Unie, span je ook eens in voor jullie ‘oud’-leden die misschien wel meer dan 40 jaar contributie betaald hebben.

W. van Vlokhoven, Geldrop

Marioepol plat gegooid zoals Rotterdam toen

Toen in mei 1940 Nederland werd binnengevallen door de ‘Moffen’ probeerde men op alle mogelijke manieren te voorkomen, dat ze regeringszetel Den Haag wisten te bereiken. Het verzet was zelfs zo fel, dat de Duitsers besloten Rotterdam plat te gooien. Hierna koos Nederland voor de overgave, teneinde verder burgerleed te minimaliseren.

Vandaag de dag vechten ook de Oekraïners als leeuwen tegen hun vijand. Er is echter één groot verschil: de Oekraïners zien hoe complete huizenblokken in onder meer Marioepol verwoest worden door de Russen en hoe duizenden van hun burgers daardoor gedood worden, maar stoppen het gevecht niet! Je zou nu kunnen zeggen, wie is er werkelijk verantwoordelijk voor die burgerdoden? Landjepik is namelijk al een eeuwigdurend spel tussen de met een overmaat aan testosteron behepte politici. Dit geldt dus niet alleen voor Poetin, maar ook voor Zelensky.

De Amerikanen zijn echter dolblij met deze situatie. Door hun NAVO-vrienden te vragen zwaar materieel richting Oekraïne te sturen, zijn ze niet alleen in de gelegenheid om het Russisch leger te verzwakken, maar ook om de effectiviteit van de Russische wapens en strategieën te bestuderen.

De Oekraïners zijn in feite gewillige pionnen in een groot strategisch spel. Hoog tijd dat iemand dat eens in de gaten krijgt, voordat de zaak echt uit de hand loopt. Maar, zoals dat altijd gaat met onheilspredikers, zal er ook nu weer niemand luisteren.

Rob Hameeteman, Eindhoven

Jinek en een wasknijper op de neus van Derksen Ik begin al een beetje op het randje. Ik droomde van Eva Jinek. Zij zat in haar talkshow en biechtte een jeugdzonde op. Ze was ooit met een vriendin, Yvonne Coldeweijer zo bleek later, stevig wezen stappen en kwam aan het begin van de nacht met twee mannen, Johan Derksen en René van der Gijp, terecht op een krappe hotelkamer. Vrolijkheid en begeerte alom. Die sloegen dood toen de mannen in kwestie rijkelijk begonnen te vomeren en een deel van die productie op de vrouwen terecht kwam. Vervolgens zonken de mannen in een diepe, comateuze slaap. De dames kozen zowel het hazenpad als eieren voor hun geld en verlieten de kamer. Ondeugende Eva echter deed nog even de gulp open van Johan en na enig zoekwerk zette zij een wasknijper op wat ze daar uiteindelijk vond. Het paste allemaal in de tijdgeest van toen. De studiogasten Sigrid Kaag, Roos Schlikker, Angela de Jong en Mariëtte Hamer lagen dubbel van het lachen. Maar het lachen verging hen snel want meteen na de uitzending brak de social media-hel los en zowat elke bekende Nederlandse man stond op zijn achterste benen over de zogenaamde grap maar, nog erger, het gelach daarna. Mark Rutte, Johan Vlemmix, Steven Brunswijk, Ali B, Johnny de Mol, Marco B, Lil Kleine en Jeroen Rietbergen spraken schande. Het OM liet alle lopende dossiers meteen vallen en kondigde een onderzoek aan. Het Nederlandse voetbalvrouwenteam gaf aan het programma van Jinek met onmiddellijke ingang te boycotten. De volgende avond opnieuw Jinek op de buis, verongelijkt. De media hadden zoals altijd alles weer eens verdraaid; ze had duidelijk aangegeven dat ze een wasknijper op zijn neus had gezet! Maar het gedraaikonterij leverde geen goodwill op, integendeel. Er moesten excuses komen naar alle mannen die in het verleden al zoveel vernederingen van vrouwelijke klasgenootjes en buurmeisjes hadden moeten ondergaan. De Koepel in Breda waar wasknijpers worden gemaakt trok de sponsoring van het programma in. Er kwamen geen excuses. Eva Jinek gaf er tenslotte zelf de brui aan, de enige strohalm die haar nog restte was het feit dat er geen brandstapels meer zijn. Het OM zegt binnen vijf jaar met een uitspraak te komen want deze onverkwikkelijke zaak heeft nog steeds de hoogste prioriteit. Net voor ik wakker werd zong Marco Borsato nog het ontroerende ‘Dromen zijn bedrog’.

Lambert Verhoeven, Nijnsel