Mening | Stapeling van regels en eisen is fataal voor woningbouw; bouwers willen zwarte cijfers onderaan bonnetje

Column Het leek of de landsgren­zen niet meer bestonden en dat was ook goed

Het was kwart over vijf in de vroege ochtend en ik werd wakker van gestommel in de gang. Ik wist wat het betekende: de Polen van boven liepen naar beneden, pakten hun oranje (!) fietsen en reden naar hun werk. Ze probeerden zo stilletjes mogelijk te zijn, maar het geluid in de gang drong door alle muren heen.

9 november