Mening | Stel ik mijn huis open voor vluchtelingen uit Oekraïne? Gastgezin zijn is zwaar maar ook heel mooi

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Sinds eind februari hebben zich meer dan 31.000 gastgezinnen aangemeld voor Oekraïense vluchtelingen. Gemakkelijk is het niet, de gasten hebben verdriet en zijn angstig. Maar het is ook mooi.

Mijn kapster had het erover met haar kinderen. De presentatrice van de talkshow ook. Net als de visagiste. En misschien vroeg u het zich ook af: stel ik mijn huis open voor vluchtelingen uit Oekraïne? Veel mensen twijfelen. Het antwoord op deze vragen geeft houvast.

1 Is mijn aanmelding nodig? Bij Takecarebnb hebben zich sinds eind februari 31.000 gastgezinnen aangemeld. Dagelijks komen er tientallen bij. Dat zijn er dus best veel, maar er komen misschien wel 100.000 vluchtelingen naar ons land. Pure noodopvang in tenten en hotels is er voorlopig genoeg, maar wat als de oorlog maanden duurt? Of als de gasthuishoudens van het eerste uur moeten worden afgelost? Uw aanmelding is dus belangrijk.

Uw gasten zijn verdrietig, angstig

2 Is het niet zwaar? Ja. Uw gasten zijn verdrietig, angstig. Ze zijn misschien niet gezellig, in de weer met hun telefoon. Uw gast rookt, eet vlees, de kinderen zijn luidruchtig. En toch... het is nog veel zwaarder om gast te zijn, om je te moeten aanpassen aan nieuwe gewoonten, een nieuw huis. Iets voor iemand doen die vlucht voor oorlog en geweld hoeft niet leuk te zijn. Je doet het voor hen.

3 Is het ook mooi? Absoluut. Takecarebnb heeft ervaring met het opvangen van vluchtelingen. Wij merken dat er begrip ontstaat zodra de gast en het gastgezin elkaar leren kennen. Dan is er bijna altijd ruimte om misverstanden uit te praten. Het blijkt een verrijking om mensen te leren kennen met heel andere gewoonten en andere omgangsvormen. Er ontstaan vriendschappen die na de oorlog voortduren. Zodra dat weer kan, zullen gastgezinnen hun nieuwe kennissen in Oekraïne bezoeken.

4 Hoe lang moet ik iemand opvangen? Deze oorlog kan lang duren, maar het logeren heeft een duidelijk eindpunt. Tenzij u en uw gasten samen verder willen (dat mag natuurlijk), eindigt het verblijf na drie maanden. Die afspraak maken we. Daarna zorgen we voor een ander gastgezin of is er een door de overheid geregelde opvangplek. Dus geen ongemakkelijk dilemma omdat u eigenlijk wil stoppen, maar vindt dat u dat niet kan maken. Dat besluit nemen wij. Drie maanden opvang bieden is een prachtige bijdrage waar u trots op kunt zijn.

5 Is er nog bedenktijd? Ja. Na uw aanmelding via onze website neemt Takecarebnb telefonisch contact met u op. Alle details worden besproken. Voor hoeveel mensen hebt u plaats? Wanneer begint het logeren? Misschien komen we dan samen tot de conclusie dat een andere vorm van hulpverlening beter past. Dat is niet erg. Integendeel, we willen daar juist tijdig achter komen. Kortom: uw aanmelding is nog steeds keihard nodig. U krijgt als gastheer of gastvrouw van Oekraïense vluchtelingen een lastige, maar ook bijzondere taak. U opent uw huis voor mensen die hún huis verloren. Dat mag volgens mij best wat moeite kosten.

Robert Zaal is directeur van Takecarebnb, de landelijke organisatie die vluchtelingen bij gastgezinnen bemiddelt.