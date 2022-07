Mening | Stikstofcrisis ondoordacht en technocratisch aangepakt; boerenopstand legt bestuurlijke systeemcrisis bloot

Wordt dit het jaar van de grote weerschijn­vlin­der?

Midden op de dag. De lente kruipt naar de zomer. Een grote donkere vlinder vliegt krachtig op van de bodem en vliegt een rondje om mijn hoofd. Mijn aandacht is onmiddellijk getrokken: dit is geen dagpauwoog of atalanta, de meer algemene grote donkere vlinders.

4 juli