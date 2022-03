Mening | Stop arbeidsmarktdiscriminatie van 200.000 gehandicapte jongeren die ‘niet beperkt genoeg’ zijn

Het initiatief van Young Capital om jongeren met een beperking aan een baan te helpen is sympathiek. Het is aanvullend op de reeds jarenlange inspanningen van soortgelijke initiatieven als Emma at Work, Onbeperkt Aan de Slag, Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM) en vele andere.

Hoe nobel het streven van Young Capital ook is, het is onze overtuiging dat dergelijke initiatieven slechts een druppel op een gloeiende plaat vormen. In het artikel wordt de indicatie banenafspraak aangehaald. Voor een hoop mensen biedt dit onderdeel van de Participatiewet inderdaad een oplossing, maar voor naar schatting zeker 200.000 Nederlanders met een beperking niet. Zij zijn namelijk wrang gezegd ‘niet beperkt genoeg’. In de wet staat namelijk dat je in aanmerking komt voor een ‘speciale’ baan als je niet in staat geacht wordt om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Wanneer je een redelijke opleiding hebt en een behoorlijk aantal uren kunt werken, dan is dat dus wél het geval. Je komt dan niet voor zo’n baan in aanmerking. Gevolg: je moet concurreren met gezonde medesollicitanten en met mensen die wel binnen die afspraak vallen. Bedrijven hangt een boete boven het hoofd als ze straks niet genoeg mensen van die eerste categorie in dienst hebben. Dat heeft als gevolg dat zij hun knopen tellen en specifiek selecteren. Drie keer raden wie buiten de boot vallen.

Om deze vorm van arbeidsmarktdiscriminatie echt een halt toe te roepen en om daadwerkelijk iedereen een plek te bieden, zijn wij als maatschappelijke organisaties een actie gestart. Om hen een stem te geven hebben wij eind februari het meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’ opgericht. In een paar weken tijd hebben we al 40 reacties gekregen van mensen die tussen wal en schip vallen: zij hebben een beperking, maar kunnen niet alle boxjes afvinken en behoren daarmee niet tot de banenafspraak.

Mensen mee laten doen op de arbeidsmarkt

Blijven zoeken naar wat werkt voor bajesklant

Door Jos Verhoeven

EINDHOVEN - Het is een artikel dat dateert uit de vorige eeuw. Het papier is behoorlijk vergeeld maar de foto nog verrassend helder. Een jonge uitvoering van mezelf met daarnaast Abdel. Zijn grijns is zo mogelijk nog breder.

Alle landelijke media waren destijds uitgerukt. We waren van start gegaan met een werkintegratieproject voor jeugdige gedetineerden. Abdel was ons kroonjuweel. Hij verkondigde stoer het criminele pad te gaan verlaten. Nog geen week verder zat ie weer vast. Zijn maatschappelijk succes was van korte duur geweest.

Aan hem moest ik denken toen vorige week het ED kopte dat ‘als bajesklanten na hun straf meteen werk vinden, ze vaak toch weer terugvallen in crimineel gedrag. Werk vinden na detentie blijkt niet de remedie waarop tot nu gehoopt is’ (ED 25-3). Onderzoek op een specifiek project had dit uitgewezen. Op diverse internetfora haasten zich vrijwel meteen diverse andere initiatieven om het tegendeel te beweren.

Ik was betrokken bij dit project en kende de uitkomst dus al. Overigens was die uitkomst niet onverwacht. Jaarlijks gaan er zo’n 30.000 mensen door ons penitentiair systeem. Daar zit van alles tussen. Van spijkerharde beroepscriminelen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder, tot en met mensen die hun eigen achternaam nogal eens vergeten, laat staan kunnen schrijven. In het onderhavige project moesten we noodgedwongen mensen nemen met zwaar getroebleerde verledens. De ‘betere’ kandidaten stroomden in andere initiatieven in. Toch hebben we doorgezet want we wilden weten of we ook voor die groep iets konden betekenen. Dan kan de uitkomst tegenvallen.

Ik hoop oprecht dat de automatische reflex nu niet is dat de minister en anderen concluderen dat het dus geen zin heeft. Maar dat ze zich realiseren dat er een enorme verscheidenheid in die groep zit. Dat het juist een aansporing is om telkens weer op zoek te gaan naar wat voor wie werkt.

In diezelfde jaren negentig van de vorige eeuw zat ik in een filosofieles. “Als je weet dat er bij een goede doelorganisatie geld aan de strijkstok blijft hangen, wat doe je dan?”, vroeg de docent. Wij leerlingen antwoordden dat we dan zouden stoppen met doneren. “Als het doel belangrijk genoeg is, dan geef ik juist wat meer dan ik eigenlijk van plan was,” was haar zienswijze.