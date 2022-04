Mening | Totale elektrificatie energie is kortzichtig en gevaarlijk; zonnepanelen slechts deel van oplossing

Onze jaarrekening van afgelopen jaar voor elektra liet een all-in bedrag zien van 505,64. In dat bedrag zat de hele santenkraam van energiebelasting, opslag duurzame energie, vermindering energiebelasting, netbeheer, vaste leveringskosten en BTW. Het nettobedrag aan geleverde elektra was afgelopen jaar nog geen 260 euro inclusief BTW.

Dat is dus het bedrag waartegen de aanschaf van een zonnepanelen systeem moet worden afgezet want de rest is vaste prik. Op dit moment zou voor mij de terugverdientijd van een setje zonnepanelen van 5000 euro dus op zo’n 20 jaar liggen. Tenminste als de omvormer het 20 jaar volhoudt en er geen hagelbuitje de pret bederft.

Zuinig met onze aarde omspringen

Begrijpt me goed, ook ik ben een groot voorstander om zuinig met onze aarde om te springen maar het zomaar volgen van die rattenvangers van Hamelen is onverstandig. Ik maak me ernstig zorgen over het kortzichtige kuddegedrag waarop achter de elektrificatie wordt aangehold. De zonnepaneel zou een deel van de oplossing voor onze energievoorziening kunnen zijn mits de problemen met evidente randvoorwaarden als met name levensduur apparatuur, transport en opslag worden opgelost.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met zoiets als de 11 jarige zonnewind cyclus. Afgelopen eeuw zijn we nog goed weggekomen maar het is niet de vraag of, maar wanneer een geconcentreerde puls aan zonnewind richting aarde komt waardoor het elektriciteitsnet voor een decennium onwaarschijnlijk grote problemen gaat ondervinden. Als dan de gehele energievoorziening van het elektriciteitsnet afhankelijk is, is de puinhoop compleet.

Quote Het lijkt dat waterstof de grootste kans maakt qua effectivi­teit, efficiency, kwetsbaar­heid, schaalbaar­heid en beschik­baar­heid

Het is onverstandig om alle eieren in één mandje te leggen. Het lijkt erop dat omzetting van hernieuwbare energie in waterstof (of een andere drager met een economisch relatief hoge energiedichtheid) de grootste kans maakt qua effectiviteit, efficiency, kwetsbaarheid, schaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar vlak ook niet uit dat er wereldwijd hard gewerkt wordt aan andere mogelijkheden en materialen voor opwekking, opslag en gebruik van energie (bijv. koude kernenergie, carbon nano tubes, etc). Die nieuwe ontwikkelingen en inzichten hebben 5 tot 10 jaar nodig om tot wasdom te komen maar er zullen ongetwijfeld gamechangers komen bovendrijven.

Helaas is in de tussentijd kortzichtigheid troef en zijn sommige bestaande technologieën gedemoniseerd terwijl ze voor de komende 5-10 jaar de betere oplossingen zouden zijn. Tot op heden zijn visie en beleid op klimaat en energietransitie vanuit de politiek gedreven door belangetjes en is het veelal ronduit ‘penny wise pound foolish’.

Fabrieken de duimschroeven aandraaien

Het slaat bijvoorbeeld helemaal nergens op om in Europa fabrieken de duimschroeven aan te draaien om die producten met een grotere carbon footprint uit China te kopen zonder daar enige milieueis aan de productie daarvan te stellen. Europa sluit kolencentrales maar China bouwt ze juist en verdient geld met de export. Daarmee kopen ze invloed en zeggenschap overal in de wereld.

Milieu, klimaat, productie en consumptie staan niet los van elkaar en daarom hoop ik van harte dat in ieders belang velen de inhoudelijke discussie open aangaan zodat die energietransitie en andere klimaat gerelateerde zaken niet echt tot een puinhoop leiden.