Mening | Uithuisplaatsingen in toeslagenaffaire; verbetering jeugdzorg kan niet met snelle investeringen

Jeugdzorg komt pas in beeld als er alarmerende signalen over het fysieke of psychische welbevinden uit de omgeving van een kind komen. Die signalen kunnen komen vanuit onderwijs, huisarts, consultatiebureau, hulpverlening, vereniging, buurt, familie of ouders.

Problemen met de ontwikkeling van een kind hebben oorzaken zoals onkunde of onmacht van opvoeders, geldproblemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen, echtscheidingen, problemen op het werk of in de familie, verlies van baan of familie en veranderingen in de leefsituatie. Als opvoeders door anderen worden geconfronteerd met de geconstateerde problemen bij hun kind, dan is ontkenning gewoonlijk de eerste reactie. Het is moeilijk toe te geven dat men als opvoeder tekortschiet.

Vaak is onduidelijk wat de consequenties zijn als zij in het systeem van hulpverlening terecht komen. Ze kunnen hopen dat de hulpverlening ondersteunt, maar het systeem kan ook dwingen om het gedrag te veranderen. De vraag is of dat acceptabel en op korte termijn te verwezenlijken is. Meestal is de problematiek in een gezin te complex om snel resultaat te verwachten. Dan kan uithuisplaatsing een gevolg zijn. Maar dat is een laatste stap die gezet wordt in zo’n hulpverleningstraject.

Quote Aanbeste­dings­cir­cus had tot gevolg dat lichte zorghulp groeide, terwijl complexe zorgvragen bleven liggen

Moeten we deze situatie dan als minst slechte accepteren? Uit jarenlange ervaring blijkt dat een systeem niet gemakkelijk te veranderen is, en dat vaak het bestaande patroon wordt herhaald, al is het met een iets andere variant. Het maakt weinig uit of het Rijk, de provincie of de gemeente de regie voert. Bij het besluit tot decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 was de achterliggende gedachte van ‘niemand tussen wal en schip’ en ‘een samenleving laat kinderen gezond opgroeien’ een mooi perspectief. Omdat gemeenten dicht bij de bewoners staan zouden zij deze gedachte optimaal kunnen realiseren en een aantal gemeenten heeft daarin ook forse stappen gezet. Maar bij de realisatie werden gemeenten geconfronteerd met een aanbestedingscircus dat tot gevolg had dat de lichte zorghulp exponentieel groeide, terwijl de complexe zorgvragen bleven liggen. Vanuit een marktgericht aanbod is het veel aantrekkelijker om zich te richten op korte termijn hulp, waarmee snel resultaten worden geboekt. Complexe vragen eisen een langdurige investering, en de uitkomst blijft onzeker. Vaak is een beperkte verbetering het maximaal haalbare.

Structurele verbetering jeugdzorg

Een structurele verbetering van de jeugdzorg is niet los te zien van de manier waarop de samenleving is geordend en de wijze van reageren op afwijkingen van de normen. Gelukkig hoor ik steeds vaker dat het niet moet gaan om het financieel rendement van interventies, maar om het maatschappelijk rendement. Dat is de kern van het verhaal. Bij het benadrukken van financieel rendement zijn snelle investeringen de werkwijze, wat vooral leidt tot pleisters plakken. Maar als het maatschappelijk rendement het uitgangspunt is dan is de maatschappelijke waarde de toetssteen voor interventies.

In dat geval moeten we de organisatie van veel sectoren, waaronder onderwijs, gezondheidszorg en de jeugdzorg opnieuw tegen het licht houden. De roep dat de jeugdzorg anders moet kan alleen een goede invulling krijgen als het maatschappelijk fundament wordt aangepakt, en als het investeren in het samenleven prevaleert boven economisch rendement.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder jeugd en docent maatschappelijke ontwikkeling.