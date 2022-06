Column Op een kluitje bij elkaar is niet veel ruimte voor perspec­tief

Bij protestacties en in de media vertelden de laatste jaren veel geëmotioneerde boeren hoe trots ze op hun bedrijf zijn. En nog trotser en geëmotioneerder waren ze als ze vertelden over een zoon of dochter die het bedrijf in de toekomst wil voortzetten.

