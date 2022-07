Mening | Vastgoedbedrijven strijken veel winst op zonder tegenprestatie; laat non-profit organisaties middeldure woningen bouwen

Makelaar Pieter van Santvoort uit zijn zorgen over de nieuwbouwproductie in Eindhoven (ED 18-6). Het rendement van ontwikkelaars en beleggers (3.5 a 4%) komt in het gedrang, aldus van Santvoort. Ook ontwikkelaar Lee Foolen klaagt steen en been over de eisen van de gemeente. Maar hij heeft samen met zakenpartner Marc Reijs, zo is in het vastgoed netwerk algemeen bekend, vele miljoenen verdiend aan de transformatie van Philips Lighting. Laat van Santvoort eens met een financiële analyse en eindafrekening komen van de (grotere) projecten van projectontwikkelaars en beleggers, voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring, die de afgelopen 10 jaar gerealiseerd zijn.