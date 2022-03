Mening | Veel minder subsidie; lokale partijen blijven financieel achtergesteld op landelijke partijen

Alleen landelijke partijen die zitting hebben in de Eerste en Tweede kamer komen voor subsidie in aanmerking. Lokale partijen staan hierdoor op achterstand. Alle financiële lasten, zoals voor het campagnevoeren, moeten door kandidaten van deze partijen zélf opgebracht worden. Ook omvangrijke giften, zoals aan landelijke partijen, blijven op lokaal niveau meestal uit.

Beloofde transparantie

Gelikte paginagrote advertenties van landelijke partijen in huis-aan-huisbladen en andere dure reclamevormen, worden in feite op kosten van onze belastingcenten gefinancierd. De miljoenensubsidie voor landelijke partijen wordt immers door de overheid betaald. In het kader van de veel beloofde transparantie zou het de landelijke partijen sieren als ze hierover open zouden rapporteren op hun websites. Dat gebeurt echter niet. Daarnaast profileren landelijke kopstukken zich bij lokale verkiezingen en worden professionele PR-bureaus ingezet om stemmen te winnen.

Lokale partijen doen het allemaal zelf! Verzoeken om de subsidieregeling uit te breiden en lokale partijen hierbij te betrekken, zijn tot voor kort tegengehouden door de landelijke politiek. Pas recentelijk wordt er over nagedacht, dat is echter te laat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De noodzaak van financiële ondersteuning van lokale politieke partijen is eminent. Veel taken zijn in de vorige bezuinigingsronden door de landelijke overheid overgeheveld naar gemeenten. Verstrekkende beslissingen waar grote uitgaven mee gemoeid zijn, moeten op gemeentelijk niveau genomen worden. Professionele advisering en juridische ondersteuning zijn kostbare zaken en de gemeentelijke subsidie -het zogenaamde fractiebudget- is daarvoor ontoereikend. Lokale partijen ontkomen er niet aan om ook hierbij uitgaven zelf te bekostigen.

In 63% werd een lokale partij de grootste

De positie van lokale partijen in het gemeentelijke bestuur is desondanks stevig. Hun aandeel is de laatste jaren sterk toegenomen. In onze provincie is dat bijna 40 procent van alle stemmen. In 63% van alle gemeenten werd een lokale partij zelfs de grootste.

Gemeenten hebben wel de vrijheid om de subsidie aan raadsfracties aan te passen, maar campagnekosten mogen hier niet van betaald worden. Zo blijven de lokale partijen financieel op achterstand staan.

Bert Links uit Waalre is fractievoorzitter en sponsor van ZW14