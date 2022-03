Mening | Viel er na de natte herfst en winter nog niet genoeg regen? Nee, het is nog steeds te droog

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In februari viel er 115 mm regen. Vaak krijg ik dan de vraag: ‘Heeft het onderhand niet genoeg geregend?’ en ‘Is die droogte nu dan voorbij?’ Nee, is dan mijn eerlijke antwoord.

Helaas, een paar natte maanden zijn niet genoeg om de droogte in het Dommelgebied goed te maken. Daar is meer voor nodig en nog jarenlang. Zo besloot het bestuur van Waterschap De Dommel onlangs bijvoorbeeld om komende tijd de waterpeilen in het gebied juist hoog te houden. Nú het water bufferen dat in het voorjaar en de zomer zo hard nodig is.

Volle sloten en beken worden dus niet versneld afgevoerd. Het waterschap zegt ook nee tegen verzoeken om lokale peilverlaging, tenzij dit echt niet anders kan. Voorheen gingen in februari/maart de stuwen omlaag en verlaagden we het waterpeil zodat boeren eerder hun land konden bewerken. Als waterschap moeten we echter ook kijken naar wat zich ónder de grond afspeelt. En daar is de afnemende grondwatervoorraad nog altijd het grootste probleem op onze hoge zandgronden!

Het ene hitterecord na het andere sneuvelde

Na drie droge zomers, waarin het ene hitterecord na het andere sneuvelde, beken en vennen droog vielen en we op alle fronten meer grondwater oppompten, was 2021 een natter jaar. In het Dommelgebied viel 10% meer regen dan gemiddeld, maar niet genoeg om het opgestapelde tekort te compenseren. De verregende zomer van ’21 en het hoogwater in Limburg en op de Maas liggen nog vers in het geheugen. Maar die droge jaren legden – letterlijk – een dieper probleem bloot.

In Brabant gebruiken we met elkaar al jaren meer grondwater dan door regen wordt aangevuld. En we voeren meer water af naar de Maas, dan dat er in de bodem infiltreert. Het is uit balans. Als we hier niks aan doen, wordt de verdroging alleen maar erger. Al in de jaren ‘80 van de vorige eeuw wezen diverse studies hier op. Sindsdien is het gebruik van grondwater alleen maar toegenomen, door bevolkingstoename (wat de vraag naar drinkwater deed groeien), maar ook door intensivering van landbouw. Tel daarbovenop de klimaatverandering, waarvan we al de gevolgen ervaren: extremer weer met langdurige droogte en hitte of juist hevige regen.

Het risico op nog meer grondwatergebruik doemt op. Komende jaren worden duizenden huizen gebouwd en de consumptie en de productie van industrie en boerenbedrijven groeit. Hierdoor wordt meer grondwater opgepompt voor drinkwater, maar ook gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld frisdranken, of als koel- en spoelwater in de industrie. Als het dan ook nog vaker droog en warm is in het voorjaar en de zomer, zal er ook meer worden beregend in tuinen en op het platteland.

Water koesteren

Het moet anders. We zullen het water dat valt, bijvoorbeeld in zo’n natte periode die we nu meemaken, juist moeten koesteren. Niet alles afvoeren dus. Water bufferen kan misschien niet overal, maar het kan wel op meer plaatsen dan je zou denken of dan we nu doen.

Hoe gaat ú zuiniger worden op regenwater? Dat is de vraag die ik iedereen wil stellen. Wij zullen komende tijd de grens opzoeken, om zo veel mogelijk water vast te houden en toe te voegen aan het grondwater. Dit is – ook voor het waterschap - een omslag in denken en doen, een watertransitie. Die omslag is nodig, voordat we na een natte periode kunnen zeggen, ‘Ja, het heeft genoeg geregend.’

Erik de Ridder is Watergraaf van Waterschap De Dommel