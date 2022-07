Mening | Volgens de paus is economische en ecologische transitie nodig; help boeren met aanpassen en vergroenen

Column Maak reizen met de trein aantrekke­lij­ker, want zoals nu werkt het niet

Sla de krant open en je struikelt over de artikelen over het verlagen van CO2-uitstoot. En terecht. Als we met zijn allen op dezelfde manier als nu doorleven, dan houden we geen aarde meer over. Daar helpen manipulaties om cijfers te verdoezelen niet echt aan mee.

11 juni