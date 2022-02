Mening | Voorstel tot ‘Fiets op 1'; laat Eindhoven bij de beste tien fietssteden in het land horen

Natuurlijk kost een dergelijk plan wat, maar het levert ook wat op. Over dat laatste, de baten, wordt nauwelijks of helemaal niet serieus gerept. Ook wordt voorbijgegaan aan het feit dat jaarlijks in Nederland aan de auto wel tientallen miljarden euro’s besteed worden en als de fiets een paar tientallen miljoenen euro’s vraagt dan is Eindhoven niet thuis.

Een ambitie om Eindhoven bij de eerste tien fietssteden in Nederland te krijgen wordt gewoon verworpen. Inderdaad, van ‘waar een wil is is een weg’ is helemaal geen sprake. De fiets als middel bij uitstek om het autoverkeer in betere banen te leiden, vermindering van CO2 uitstoot voor elkaar te krijgen, een betere (auto)bereikbaarheid voor woon-werkers en het zakelijk verkeer van de Eindhovense Brainport Campussen te krijgen, dat wordt allemaal niet in de weegschaal gelegd. En dan hebben we het nog niet eens over verbetering van de verkeersveiligheid - daar scoort Eindhoven bijzonder slecht -, het leefklimaat, de vervoersarmoede en promoten van gezondheid: fietsen is gezond.