Mening | Waarom Kapelstraat 48 in Heeze niet alleen een gebouw is, maar een gemeentelijk monument moet zijn

Het doel van onze heemkundekring is het behoud en de instandhouding van het materieel en immaterieel erfgoed in de gemeente Heeze-Leende en Geldrop, alsmede het bevorderen van het behoud van het historisch beeld en de kwaliteit van de dorpen in deze gemeenten in ruimste zin van het woord.

Een van de middelen om dit doel te bereiken is het verlenen van medewerking aan/ of samenwerking met andere verenigingen en stichtingen die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven.

Hoge cultuurhistorische waarde

Natuurlijk is geen rekening gehouden met de hoge cultuurhistorische waarde van het huidige pand (Kapelstraat 48) en de karakteristiek van straatbeeld en historische bebouwing alsmede met het belang van het gebouw voor de geschiedenis en de identiteit van Heeze.

Natuurlijk is het schrijnend, dat in de toetsing van de aanvraag met geen woord wordt gerept over de historische betekenis van het huidige pand (daterend van 1842), waar de basis is gelegd voor de beroemde Heezer schilderskolonie. Zonder dit hotel en de initiatieven van de opvolgende hoteliers zou Heeze niet uitgegroeid zijn tot het huidige niveau van kunstbeoefening met diverse ateliers, galerieën, een ca. 100 leden tellende Kunstkring Eymerick, De Brabantse Dag en niet te vergeten KunstSmullen. En een bloeiend verenigingsleven.

Quote Dit pand heeft gediend - en kan nog dienen - als vliegwiel voor het ontwikke­len van initiatie­ven binnen de Heezer gemeen­schap

Uit deze opsomming blijkt, dat het om meer gaat dan alleen een pand. Blijkbaar heeft dit pand gediend- en kan nog dienen- als vliegwiel voor het ontwikkelen van vele initiatieven binnen de Heezer gemeenschap. Afbraak van dit pand, betekent afbraak van een stukje Heezer gemeenschapszin. Gemeenschapszin, waar we allen naar snakken. Als gemeenschap moeten we ervoor zorgen, dat we onze welzijnsvoorzieningen op peil houden.

Handhaving van karakteristiek van de dorpsstraat

Welzijnsvoorzieningen zijn belangrijk voor onze zorg. We voelen ons verzorgd, als onze bestuurders daar oog voor hebben. En daar hoort een fysieke omgeving bij, waarin we ons geborgen voelen. Medebepalend voor ons welbevinden is onze direct omgeving. En blijkbaar hebben onze bestuurders daar oog voor, gezien ons welstandsbeleid uit 2013, waarin staat dat de Kapelstraat een gebied is met een hoge cultuurhistorische waarde, waar versterking en herstel van het straatbeeld van belang is. Dit betekent volgens dat Welstandsbeleid: handhaving van de karakteristiek van de dorpsstraat.

Zelfs wordt vermeld dat grotere, moderne panden zoveel mogelijk uit het straatbeeld moeten worden geweerd. Het bevreemdt ons dat met een dergelijk welvaartsbeleid in de afgelopen acht jaar dit gebouw niet op de op gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Het wordt tijd en het is nog niet te laat, om dit alsnog te doen.

Ton Steenbakkers is voorzitter Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’