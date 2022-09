Mening | Wanneer is een oorlog rechtvaardig? Is een verdedigingsoorlog zoals in Oekraïne wel legitiem?

Column Een man in lange jas in het gras naast een reusachti­ge vliegende schotel

In 1969 fietste ik met José op de bagagedrager door Eindhoven. Ik zat op de havo van de Pedagogische Academie aan de Edenstraat, hoewel er toen aan mij al weinig pedagogisch verantwoord was. José wilde me graag iets laten zien. Ik had veel belangstelling voor alles dat ze me wilde laten zien.

19 september