Mening | Was vluchtelingenstroom maar besmettelijk virus; weinig actie voor Afghaanse vluchtelingen

INGEZONDEN OPINIEVALKENSWAARD - De coronapandemie en Oekraïense vluchtelingen bewezen dat Nederland adequaat kan handelen. Maar bij Afghaanse, Eritrese of Kameroense vluchtelingen geven we niet thuis.

Het tempo waarin gehandeld en gereageerd werd op de coronapandemie die ons zo hard trof was ongelofelijk. In no time werden teststraten opgetuigd, massaal werd GGD-personeel aangenomen, testen zonder afspraak was al snel mogelijk, mondkapjes waren er in overvloed en het leek alsof heel Nederland in een dag bestickerd was met de ‘houd afstand’- posters. Wat tonen we ons betrokken, alert en strijdbaar. Wauw!

Knipper met ogen en alles lijkt geregeld

Met de stroom van 50.000 vluchtelingen naar Nederland uit Oekraïne laten we zowaar hetzelfde zien. Vluchtelingenwerk ontvangt de eerste weken 11.000 aanmeldingen van betrokken burgers die vrijwilligerswerk willen doen. Ook nu, ik knipper een paar keer met mijn ogen en het lijkt alsof alles geregeld is. Eindhoven telt zeven opvanglocaties. Op nationaal niveau wordt besloten dat Oekraïense vluchtelingen de stroperige asielprocedure mogen omzeilen. Ook Afrikaanse studenten uit Oekraïne hebben recht op opvang en wekenlang kleuren alle gesprekken geel-blauw. Twee keer wauw!

Quote Over thema’s als opvang, onderwijs, zorgverze­ke­ring, verblijfs­ver­gun­ning en maatschap­pe­lij­ke begelei­ding werd amper gesproken

Met verdriet denk ik aan de tientallen Afghanen die zich in september bij ons meldden. Op geen enkele manier waren er voorzieningen zoals nu voor Oekraïners. Over thema’s als opvang, onderwijs, zorgverzekering, verblijfsvergunning en maatschappelijke begeleiding werd amper gesproken. Ook denk ik aan onze Eritrese, Kameroense, Vietnamese, Amerikaanse, Peruaanse migranten die ieder hun eigen verhaal meedragen. We vonden het onmenselijk toen artsen gedwongen werden keuzes te maken tussen patiënten op de ic-afdeling in Bologna, in 2020. Is dit wel menselijk? Is het erger om onder het regime van Poetin te leven dan dat van de Taliban? Is Assad een grotere boef dan Kinshasa? Is het leven van het ene kind meer waard dan dat van een ander kind?

Daadkrachtige kant

Waarom laat Nederland zich niet altijd van haar meest daadkrachtige kant zien als het over vreemdelingen gaat? Wanneer het gaat over overvolle azc’s, eeuwige wachttijden bij aanvragen en soms onkundige ambtenaren. Nederland kan het namelijk wel, dat hebben we gezien. Zijn de belangen nu groter? Kan Rusland Nederland harder treffen dan Jemen?

Is het eerlijk dat Afrikaanse vluchtelingen soms wel vier jaar wachten op een beslissing op een asielaanvraag? Nemen wij liever mensen in huis die op ons lijken dan mensen die een tulband dragen? Ik schrijf dit voor mijn cliënten, voor hen allemaal, en ik denk: was de vluchtelingenstroom maar een besmettelijk virus!

Milou van Dooren-Weekers uit Valkenswaard is teamleider Vreemdelingen Informatie Punt van Vluchtelingenwerk Nederland.