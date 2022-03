Mening | We moeten stappen zetten om de wereld te verbeteren, te beginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Wat er ook gebeurt in de wereld, de reactie is negen van de tien keer lauw. De oorlog in Oekraïne lijkt de uitzondering op de regel. Maar een klimaatrapport, een pandemie, een kredietcrisis, een vluchtelingencrisis, de reactie is vaak minimalistisch, niet meer dan nodig om oppervlakteverschijnselen, symptomen binnen de perken te houden, hoogstens te bestrijden. Zelden of nooit kijken we naar de diepere oorzaken, laat staan dat we er als burger consequenties aan verbinden voor onze keuzes bij verkiezingen.

Weer ernstiger dan voorspeld

Neem als voorbeeld het recente IPCC rapport, het klimaatrapport van het Internationale Panel over Klimaatverandering (van de Verenigde Naties). De uitkomsten zijn weer ernstiger dan eerder voorspeld: de gevolgen van de klimaatverandering variëren van verlies van biodiversiteit tot vluchtelingenstromen, van afnemende landbouwopbrengsten tot extra hitte doden. De aandacht is minimaal, ten dele nu ook door de oorlog in de Oekraïne en zo is er altijd wel wat (overigens deze keer niet zo maar wat).

Voor de Corona pandemie geldt hetzelfde: we hebben de gevolgen enigszins binnen de perken en gaan over tot de orde van de dag. Weinigen vragen zich serieus af wat er aan oorzaken ligt onder zo’n crisis en wat we dus moeten doen om nieuwe pandemieën structureel te voorkomen.

Blik op Eindhoven, bedoeld om brede welvaart te krijgen in de stad, schiet tekort in aanpak en uitkomsten

Voor Eindhoven gelden soortgelijke dingen. Zoals Thom Aussems vertelt bij zijn schitterende ‘100 jaar Groot Eindhoven’ expositie op Strijp T. Volgens hem pleitten in 1951 al mensen voor de verdere bestuurlijke opschaling van de stad en schiet de gemeente in haar geschiedenis schromelijk tekort qua naar de lange termijn kijken. Blik op Eindhoven, oorspronkelijk bedoeld om brede welvaart te krijgen in de stad, is het meest recente voorbeeld. Dit schiet schromelijk tekort in zijn aanpak (er komen heel weinig mensen op af) en in zijn uitkomsten (vooralsnog vier allianties in de maak).

Aan de oppervlakte blijven

Er moeten mensen belang bij hebben om aan de oppervlakte te blijven. Dat zijn de gevestigde belangen, de dominante elites en opvattingen, die zichzelf en hun opvattingen in de lucht willen houden. De opvattingen van ‘als onderneming gaan voor elk kwartaal maximale winst’ en de opvattingen van ‘als politieke partij gaan voor elke 4 jaar maximaal stemmers op de partij’. Het is mijn stellige overtuiging dat we qua fundamenten stappen moeten maken om deze wereld echt beter te maken.

Wat mij betreft begint niet ieder geheel opnieuw met te bedenken hoe of wat. Wat mij betreft respecteren we elkaar en de aarde. In de geest van Socrates respecteren we de instituties als de politiek, de rechterlijk macht, de journalistiek en de wetenschap. De wetenschap brengt zulke voortreffelijke dingen. Ik noem 5 personen en opvattingen die ik briljant vind.

Opkomst en ondergang markteconomieën

Bas van Bavel die (in zijn De onzichtbare hand, 2018) heel inspirerend schrijft over de opkomst en ondergang van markteconomieën, over hoe vrijheid vermogende mensen in staat stelt hun vermogen te vergroten en om te zetten in politieke macht en dan voor hun eigen belang gaan en daarmee doorontwikkeling van de economie blokkeren, waardoor achteruitgang ontstaat. Kate Raworth die (in haar Donuteconomie, 2017) fraai bepleit hoe economieën zich moeten bewegen tussen sociale ondergrenzen en ecologische grenzen. David van Reybrouck die (in zijn Tegen Verkiezingen, 2016) terecht gaat voor themapolitiek op basis van dialoog in plaats van voor partijpolitiek op basis van debat. Bob de Wit geeft ons (in zijn Society 4.0, 2021) het fraaie alternatief van de zogenaamde Glocal Citizens Society. . Yuval Harari (van ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ and ‘21 Lessons for the 21st Century’) gaf ons voor na Corona de optie van Citizens empowerment + Global Solidarity.

Ik hoop van harte dat mensen bij de komende lokale verkiezingen kiezen voor partijen die gaan voor fundamentele, radicale, structurele en duurzame veranderingen en wens ieder daarbij veel wijsheid toe.

Sjaak Evers is bedrijfskundige in Eindhoven, aanhanger van het Rijnlandse model, vrijwilliger bij Eindhoven in Dialoog en toezichthouder bij de Stichting Ik Wil.