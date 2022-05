Mening | Woke cultuur is een moralistisch monster dat tolerante mensen angst bezorgt foute woorden te gebruiken

Natuurlijk veroordeelt elk fatsoenlijk mens de opmerking van Johan Derksen over de vermeende penetratie van een bewusteloze vrouw met een kaars. En ook de lacherige manier waarop het onderwerp in Vandaag Inside ter sprake kwam past niet bij de ernst ervan.

Maar de dynamiek die hierna losbarstte is zorgwekkend en tenenkrommend. Er wordt niet gekeken naar de context waarin Derksen de opmerking maakte. Hij gaf duidelijk aan niet trots te zijn op zijn actie en hij schetste een tijdsbeeld waarin de seksuele moraal niet vergelijkbaar is met die van nu. In de hippie-tijd deed iedereen het met iedereen, werd er volop gezopen en gesnoven en plaveiden mannen en vrouwen met elkaar de weg naar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarbij gaf Derksen aan dat de politie dit soort incidenten niet serieus nam omdat het in die tijd schering en inslag was. Dit praat de actie van Derksen niet goed maar het geeft wel aan dat het niet reëel is om dat vijftig jaar na dato klakkeloos te veroordelen aan de hand van ons huidige moraal. Veel verstandiger lijkt mij dat hierover gesproken wordt en dat mensen ervan leren.

Met Derksen in gesprek gaan

Hoe zinnig zou het zijn geweest als critici in de media vanuit de context vragen hadden gesteld en met Derksen in gesprek zouden zijn gegaan. Dan was er mogelijk een debat op gang gekomen waarin generaties die de hippie-tijd niet hebben meegemaakt, een inkijkje zouden krijgen in de moraal en de gebruiken van die tijd. Dan zouden we in dat debat met elkaar kunnen verkennen of en welke vooruitgang er in de afgelopen decennia is geboekt als het gaat over onderlinge tolerantie, inclusiviteit en respectvol gedrag. Dan hadden we ook met elkaar kunnen bespreken hoe we hier in de toekomst mee om willen gaan.

In plaats van dat alles werd de context overboord gekieperd, werd Derksen aan de schandpaal genageld en ging het alleen nog over de gebeurtenis van vijftig jaar terug. Het werd een wedstrijd tussen hypocriete ‘braaftuiten’ over wie zijn verontwaardiging op de meest sociaal wenselijke manier kon uiten. Er was sprake van een massale en collectieve Pavlov-reactie van de onbevlekte ‘deugers’ die niet de moeite nemen om het gesprek aan te gaan, die niet naar de context kijken en die ook niet geïnteresseerd zijn in de intentie onder het verhaal. Zelfs journaliste en tafelgast Roos Schlikker gaf aan niet meer plaats te willen nemen naast verkrachter Derksen. Een journaliste die niet kijkt naar de context en die de gelegenheid om Derksen te bevragen niet aangrijpt. Hoe inhoudelijk schraal en bekrompen is dát?

Exponent van de oprukkende Woke

Het is een exponent van de oprukkende Woke ontwikkeling. De mate waarin jij tolerant en respectvol bent wordt hierin louter afgemeten aan de hand van de woorden of sociaal wenselijke teksten die je gebruikt. Er wordt niet gekeken naar de intentie van een opmerking en al helemaal niet naar de context waarbinnen zo’n opmerking wordt gemaakt.

Waar het om huidskleur gaat mag je bijvoorbeeld niet meer ‘donker’ zeggen maar moet je ‘zwart’ gebruiken. Voor mijn gevoel is ‘donker’ minder ‘discriminerend’ dan zwart, dus ik moet voortaan zeer gefocust zijn om de goede woorden te gebruiken want voor ik het weet ben ik een racist. In zo’n wereld lopen de mensen die in hun hart echt tolerant en respectvol zijn op hun tenen omdat ze wel eens de verkeerde woorden kunnen gebruiken.

In diezelfde wereld zijn de meest respectloze klootzakken ineens ‘deugers’ als ze toevallig het vermogen hebben om zaken sociaal wenselijk te kunnen ‘framen’. Heel eng, zo’n wereld waar de vorm belangrijker wordt dan de inhoud en waarin niet de moeite wordt genomen om te achterhalen wat iemand nou echt bedoelt.

