Mening | Wolven passen alleen in grote en echte natuurgebieden; genetische vermenging met honden

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - De wolf zorgt niet alleen bij schapen, maar ook bij mensen voor de nodige opwinding. Er is veel discussie over de vraag of het roofdier zich vrij mag bewegen in de natuur of dat er paal en perk aan moet worden gesteld.

Het aantreffen van doodgebeten schapen is tegenwoordig een realistisch schrikbeeld van schaaphouders en ze pleiten dan ook voor het inperken van het leefgebied van de wolf. Daar staan natuurliefhebbers tegenover die vinden dat roofdieren voor het evenwicht in natuurgebieden nodig zijn en ze koesteren de beschermde status van de wolf.

Na de laatste bijdragen op deze pagina's met dit thema van politicus en bestuurder van Faunabescherming Niko Koffeman en Suzanne Middeljans uit Helmond kwamen er meerdere reacties. Mathee Kamp, hobby schapenhouder in Aarle-Rixtel, reageerde op die laatste, mede omdat er een foto van hemzelf met een doodgebeten schaap bij stond. „Dat was met mijn oudste Merino-ooi, die ik dood gebeten aantrof in het weiland. Drachtig van waarschijnlijk haar twee laatste lammeren die het levenslicht nooit zullen zien. Ze was 12 jaar oud en de stammoeder van de kudde van Landgoed Croy in Aarle-Rixtel. Als oma waarschijnlijk niet snel genoeg meer en daarmee een makkelijke prooi van waarschijnlijkheid de wolf. De rest van de kudde was door de afrastering heen gelopen en had zich behoorlijk gestrest uit de voeten gemaakt.”

Hoog in de Alpen

Kamp heeft niets tegen wolven, zo schrijft hij.

Quote Duitsland kent veel grotere natuurge­bie­den en vier keer minder schapen per vierkante kilometer Sjaak Uiterwaal

Dierenarts Sjaak Uiterwaal reageert op de bewering van Koffeman dat er jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen worden doodgebeten door honden.

Voordat Theo Jeukens uit Lierop met pensioen ging was hij juridisch medewerker milieu bij de overheid. Als zodanig en inmiddels als hobby heeft hij zich verdiept in de erfelijkheidsleer van de wolf.

Vermengd met genen van honden

Jeukens schrijft dat uit wetenschappelijk onderzoek in 2016 in de Apennijnen blijkt dat kruisingen tussen wolf en hond sterker kunnen zijn en de overhand kunnen krijgen.

Als Europa inzet op bescherming van de wolf zullen er ook maatregelen moeten worden getroffen om de soort zuiver te houden, zo gaat Jeukens verder.

Quote Het ideaal­beeld dat de ‘natuur’ zich redt zonder menselijk ingrijpen is te begrijpen maar onrealis­tisch in Nederland Koen Jansen

Volgens de bioloog Koen Jansen is De Veluwe de enige plek in Nederland waar een beperkt aantal wolven zich permanent zouden kunnen vestigen.

Als bijlage staan hieronder de volledige opiniebijdragen van de in dit artikel geciteerde inzenders.

In Brabant is geen plaats voor wolven Door Mathee Kamp Toch even een reactie op het artikel ‘De wolf zorgt voor evenwicht’ van Suzanne Middeljans dat zaterdag 15 januari in het Eindhovens Dagblad stond. Als hobbymatig schapenhouder vraag ik mij af welk evenwicht zij bedoelt. Een nieuw evenwicht tussen voor- en tegenstanders van het verjagen van wolven uit bewoond gebied misschien? Ik behoor in ieder geval tot de tweede groep. Er is hier in Brabant niet genoeg ruimte voor wolven. Sterker nog, ze vormen een gevaar, en niet alleen voor schapen. Onlangs trof ik zelf mijn oudste Merino-ooi dood gebeten aan in het weiland. Drachtig van waarschijnlijk haar twee laatste lammeren die het levenslicht nooit meer zullen zien. Ze was 12 jaar oud en de stammoeder van de kudde Merinoschapen van Landgoed Croy in Aarle-Rixtel. Als oma waarschijnlijk niet snel genoeg meer en daarmee een gemakkelijke prooi voor naar grote waarschijnlijkheid de wolf. De rest van de kudde was door de afrastering heen gelopen en had zich behoorlijk gestrest uit de voeten gemaakt. Nu enkele weken later zijn de dieren gelukkig weer wat minder schrikachtig geworden. Aan hoeveel lammeren in de buiken van de andere ooien de aanval het leven heeft gekost, dat zal ik waarschijnlijk nooit weten. Maar dat ongeboren lammeren bij flinke stress in de buik vroegtijdig afsterven is bij schapenhouders algemeen bekend. De overheid doet er echter niets mee als het gaat om het vergoeden van wolvenschade. Van de taxateur die daags na de aanval langs kwam of van de provincie heb ik tot op heden niets meer gehoord. Wolven verdreven Het is niet voor niets dat de wolven enkele honderden jaren geleden uit Nederland zijn verdreven. Ze veroorzaakten grote problemen voor de boeren waarvan het vee niet langer veilig was. Persoonlijk heb ik niets tegen wolven. Zeker niet als ze hoog in de Alpen leven waar ze de ruimte hebben om op wild te jagen. Of in uitgestrekte Poolse bossen waar geen veehouderij is. Maar dat mensen in de omgeving van Someren zich niet meer veilig voelen als ze in de avonduren hun hond uit laten. Of dat schapenhouders vroeg in de ochtend met knikkende knieën naar het weiland gaan om te kijken of hun hoog drachtige ooien nog in leven zijn, dat vind ik erg. Als ik dan lees dat één Oost Brabantse wolf in enkele maanden al zeventig keer heeft toegeslagen, en het daarbij voornamelijk op onschuldige schapen en enkele kalveren heeft gemunt, dan vraag ik mij af waar dit alles toe leidt. Wat als er hier straks drie, vier of vijf wolven rondlopen? Afrasteringen van 1,5 meter hoog in ons buitengebied? Bij iedere hobbyschapenhouder grote wolfwerende honden in het weiland? Schapen iedere avond naar huis halen om ze op te stallen? Neem maar van mij aan dat dit voor veel schapenhouders een onmogelijke opgave is. Zeker in de wintermaanden, wanneer schapen bij melkveehouders honderden hectares overtollig gras begrazen. En ook bij hobbyisten die naast hun schapenhobby gewoon een volledige baan hebben. Hoe krijg je dat dan allemaal voor elkaar. Lusten? Navraag bij de Provincie naar wolfwerende netten leerde mij dat die alleen worden vergoed aan schapenhouders in een gebied waar de wolf zich permanent heeft gevestigd. Tot dat moment moeten schapenhouders zelf volledig opdraaien voor de kosten als zij een wolfwerende afrastering willen plaatsen. Je zou toch op zijn minst van de ambtenaren bij de provincie verwachten dat ze inzien dat we als maatschappij niet alleen de lusten (als die er zijn) maar ook de lasten van de terugkeer van de wolf samen moeten dragen, in plaats van daar alleen de boeren mee op te zadelen. En dat we samen proberen om schade te voorkomen in plaats van achteraf maatregelen te nemen. Suzanne Middeljans schrijft ik haar artikel: ‘De wolven hoeven ook niet overal rond te lopen, maar in de natuurgebieden kan dat geen kwaad. We hebben al zo weinig natuur.’ Als je het over grote ruige gebieden zoals de Alpen hebt, dan kan ik mij daar prima in vinden Suzanne. Maar niet als je zo praat over die paar kleine postzegels groen hier in Oost Brabant. Besef jij je wel dat wolven met gemak 40 km per nacht lopen en dus niet in die kleine Brabantse natuurgebieden blijven. Als we geen maatregelen nemen, dan lopen ze binnen enkele jaren door onze dorpen en halen ze de schapen uit de stal. Mathee Kamp, Hobby schapenhouder in Aarle-Rixtel

Honden bijten nauwelijks schapen dood Door Sjaak Uiterwaal De afgelopen week heb ik maar liefst drie keer in de krant kunnen lezen dat er jaarlijks 4.000 tot 13.000 schapen worden doodgebeten door honden. Ook Niko Koffeman van de Faunabescherming stelt dat in zijn bijdrage ‘Jager wil niet schapen redden maar jachtbuit’. Ik heb navraag gedaan en de afgelopen drie jaar zijn er bij dierenartsen geen meldingen bekend van honden die schapen hebben dood gebeten. De enige melding van een door een hond doodgebeten schaap, bleek na DNA-onderzoek te zijn gedood door een wolf. De getallen 4.000 en 13.000 blijken gebaseerd te zijn op een oud en heel klein onderzoek waarbij de vermenigvuldigingstruc is toegepast (in een klein gebied 1, dus in heel Nederland wel 10.000). Bovendien rept dat oude, kleine onderzoek over 4.000 tot 13.000 verwonde of gedode schapen door honden. Koffeman heeft aan deze nuanceringen sowieso geen boodschap: hij verklaart voor het gemak alle 13.000 schapen dood. Ook haalt Koffeman Duits onderzoek aan naar wat wolven nu precies eten. Duitse wolven blijken vooral ree, wild zwijn, hert, haas en konijn op te peuzel. Schapen en ander vee? Slechts 0,3 tot 1,6 procent. Conclusie van Koffeman: wolven vormen geen bedreiging voor schapen. Alsof Nederland een op een vergelijkbaar is met Duitsland terwijl Duitsland veel grotere natuurgebieden kent en pakweg vier keer minder schapen per vierkante kilometer telt. Koffeman is creatief met cijfers om de 300 door wolven doodgebeten schapen weg te poetsen. Dat is immers niets in vergelijking met wat honden zouden aanrichten onder de Nederlandse schaapskuddes. Maar wat ik nog veel kwalijker vind, is dat de schrijver de vergelijking maakt tussen sterven in een slachthuis en verscheurd worden door een wolf. ‘Mensen doden jaarlijks 600.0000 schapen in veel gevallen onverdoofd’. Ook hier roept Koffeman een beeld op dat niet strookt met de werkelijkheid: in Nederland wordt jaarlijks 94 procent van de schapen verdoofd geslacht. Het slachten van dieren mag van mij bediscussieerd worden maar niet om daarmee de schade van een wolf te vergoelijken. De kwaliteit van leven voor schapen zonder wolf in de omgeving is wezenlijk beter dan met een wolf in de buurt. Sjaak Uiterwaal (dierenarts), Westendorp

Zet de wolf op een onbewoond eiland Door Theo Jeukens Wim Coopmans stelt in zijn reactie in het ED van 18 januari jl. voor om wolven uit te zetten in het Amsterdamse bos. Afgezien van het feit dat dieren uitzetten in de natuur wettelijk is verboden, is dit geen oplossing van het probleem. Europa heeft de wolf wettelijk beschermd. Wij moeten ons dus aan die wet houden. De heer Coopmans stelt terecht dat de gemiddelde stedeling in deze discussie een gebrek aan realiteitsbesef heeft. Dat in onze regio ondertussen flink wat vee is afgeslacht en mensen bang zijn voor de wolf doet er niet toe. In de commissie ruimte van de gemeente Someren stelde een raadslid voor om de wolf te vangen en te verplaatsen. Er werd hem te verstaan te geven dat de wolf een beschermd dier is en dat dit niet mag. Hij zat echter wel op het goede spoor. Want gaat het om een echte wolf of een wolfshond? Hybriden van wolven zijn immers niet beschermd. Er is dus niks mis mee om de wolf te vangen en vast te stellen of het wel een echte is. Want een echte wolf moeten we koesteren. Toen ik vernam dat de wolf op de Strabrechtse Heide een zogenoemde zuidelijke wolf is, vreesde ik Italiaanse toestanden. Jaren geleden waren er in Italië al problemen met aanvallen van wolven op vee en op mensen. Het bleek te gaan om kruisingen tussen zwerfhonden en wolven. Zulke dieren zien er uit als een wolf, maar hebben ook karaktereigenschappen van een hond. Zij zijn daarom minder bang van mensen. Uit wetenschappelijk onderzoek dat in 2016 in de Apennijnen werd gedaan naar kruisingen tussen wolven en honden, bleek dat deze kruisingen sterker kunnen zijn en de overhand kunnen krijgen. Ze wedijveren bij het bemachtigen van voedsel met de oorspronkelijke wolf. Volgens het onderzoek is de Italiaanse wolf kwetsbaar en ernstig vermengd met genen van honden. Dit is een belangrijk probleem voor de nationale bescherming van de wolf in Italië. De bastaardering vormt op de lange termijn een bedreiging voor de zuivere wolvenpopulaties. Kruisingen kunnen serieuze gevolgen hebben voor het gedrag. Een echte wolf doodt alleen om te eten. Het aanrichten van slachtingen onder prooidieren, zoals schapen, is typisch hondengedrag. Bij soortenbescherming is de kruising van gedomesticeerde dieren, zoals in dit geval een hond, met zijn wilde voorvader, in dit geval de wolf, een belangrijk beschermingsprobleem. Bij de eerste kruising tussen een hond en een wolf krijg je een gelijke bijdrage van beide ondersoorten. Als hybriden (kruisingen) zich voortplanten door herhaalde terugkruising (introgressie), krijg je een totaal andere complexe genetische mix, waardoor onduidelijk is wat voor dier je nog hebt. Wanneer hybriden zich voortplanten, bedreigt dit de oorspronkelijke soort. In 2017 werd een internationaal onderzoek gedaan onder wolven in Europa, Azië en Amerika. Hieruit bleek dat de wolvenpopulaties in Eurazië vrijwel allemaal chromosomen van honden bezitten. Als Europa inzet op bescherming van de wolf is het niet voldoende om het dier een beschermde status te geven. Er zullen maatregelen moeten worden getroffen om de soort zuiver te houden. Een oplossing zou kunnen zijn om een aantal wolven die geen hondenchromosomen bezitten (als die nog bestaan) op een onbewoond eiland te zetten, zodat ze zich niet kunnen vermengen met hybride wolven of honden. Dan hoeven we onze samenleving niet op te zadelen met beschermde “straathonden”. Theo Jeukens, Lierop

Wolven: waarom het beter is niet naar De faunabescherming te luisteren Door Koen Jansen In het ED van 20-01-2022 stond een stuk van dhr Koffeman over de wolf en de rol van jagers in Nederland. Zoals altijd hebben jagers het weer gedaan en zijn jagers de boeman in dit verhaal. Dat is een kortzichtige en onjuiste benadering. Nederland is een cultuurland met nauwelijks grote natuurgebieden en gezien de druk op beschikbare grond zijn er ook geen grote natuurgebieden mogelijk waar wolven zich zonder problemen kunnen handhaven op een uitzondering na: de Veluwe. Dit is de enige plek in Nederland waar een beperkt aantal wolven zich permanent zouden kunnen vestigen en dat is ook te verdedigen. Buiten dit gebied heeft de wolf geen plek. We zien dat wolven regelmatig in het verkeer sneuvelen, schapen of pony’s doden en net als in de buurlanden voor onrust zorgen. Het ideaalbeeld dat de “natuur’ zich redt zonder menselijk ingrijpen is te begrijpen maar onrealistisch in Nederland. Dergelijke projecties zijn geschikt voor de Siberische bosgebieden, de Serengeti of het Amazonegebied. Dat zijn volledig gesloten ecosystemen die perfect functioneren zonder menselijk ingrijpen. In Nederland zien we dat experimenten met het creëren van natuur snel uit de hand lopen. Er zijn voorbeelden te over zoals het gedoe met de Oostvaarderplassen, het ganzenprobleem of de oprukkende wilde zwijnen. Nederland bestaat uit cultuurlandschap en dorpen en steden, waarin natuurlijke elementen prima kunnen bestaan met beleid en beheer, maar dit natuur noemen en het zijn gang laten gaan is vragen om problemen. De faunabescherming van de dhr Koffeman lijkt maar éé doel te hebben, het in diskrediet brengen van de jager. De jacht is in Nederland bij wet vastgelegd bij de grondgebruiker en vele soorten die in Nederland voorkomen zijn beschermd en mogen niet worden bejaagd. Jagers kennen die wet en zijn er niet op uit om dieren te doden die beschermd zijn zoals de wolf omdat ze daarmee hun eigen bestaansrecht op het spel zetten. De jacht heeft in Nederland een belangrijke rol in het kort houden van soorten zoals de uitheemse nijlganzen en Canadese ganzen, maar ook om de inheemse populatie grauwe ganzen in te dammen. Dat het ganzenprobleem uit de hand is gelopen komt door een combinatie van factoren maar één van de belangrijkste was de beschermde status. Wil men de wolf in Nederland met succes laten gedijen dan is een beleidsplan nodig dat niet bestaat uit laisser-faire maar waarbij alle partijen moeten worden betrokken, dus ook de jagers. Belanghebbenden hebben in moeilijke kwesties altijd wel iets zinnigs te zeggen, zonder alle wolven te willen schieten. Koen Jansen, Bioloog