Mening | Zie man niet als probleem maar als deel van de oplossing; mannendag: veel te winnen bij gendergelijkheid

Column Tot je pensioen bij dezelfde baas, wie haalt dat nog?

Marita uit Oirschot had maar liefst 45 jaar bij de Bijenkorf in Eindhoven gewerkt. Klanten noemde ze gasten en van het verkopen kreeg ze een kick. Laatst stond ze ter gelegenheid van haar pensionering in de krant. Terecht, Marita is namelijk een uitstervend ras.

8 november