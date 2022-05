Mening | Zorg dat buurten en wijken economisch leefbaar zijn; lage bebouwingsdichtheid kost geld

De meeste deskundigen zijn het erover eens dat we onze steden moeten verdichten. Toch is er nog steeds een lobby voor het bouwen in weilanden. Deze zogenaamde ‘urban sprawl’ (stedelijke groei) zou goedkoper en sneller te realiseren zijn dan binnenstedelijk verdichten. Hierdoor zouden we de wooncrisis sneller kunnen aanpakken. Krijgen we, met dit uitwaaieren van de stad, eigenlijk wel financieel gezonde en duurzame gemeenschappen? Of is het enkel een korte termijn oplossing en zadelen we de toekomstige generatie op met een probleem?

Financieel duurzame stad

In de Verenigde Staten heeft bureau URBAN3 onderzoek gedaan naar hoe je economisch duurzame gemeenschappen ontwerpt (www.urbanthree.com). Dit hebben ze gedaan door kosten en opbrengsten per vierkante meter stad in een 3D model te visualiseren. Het doel was om te kijken welke type gemeenschappen en bouwvormen de meeste opbrengst hebben en welke de minste. Wanneer je deze tegenover elkaar zet krijg je een beeld van hoe financieel gezond en financieel duurzaam een stad is.

Quote Bij gemengd gebruik is de belasting­op­brengst per vierkante meter hoog en de kosten van de openbare ruimte laag

Één van de belangrijkste bevindingen ging over de zogenaamde ‘mixed-use (gemengd gebruik) wijken’. Deze hebben door een hoge dichtheid en nabijheid van OV-knooppunten veruit de meeste opbrengsten. Immers is de belastingopbrengst per vierkante meter relatief hoog en de kosten van de openbare ruimte relatief laag. Mixed-use wijken bieden voor voetgangers comfortabele toegang tot winkels, restaurants en andere bedrijven. Het ​​autobezit wordt verminderd en het aangaan van sociale verbindingen wordt aangemoedigd. Net als het openbaar vervoer.

Kosten hoger dan opbrengsten

In contrast staan de wijken met weinig dichtheid en monofunctionele invullingen. Bedrijventerreinen of traditionele woonwijken met veelal eengezinswoningen, zijn daar voorbeelden van. In deze gebieden zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. De gebieden zijn ingericht op autogebruik, waardoor relatief veel infrastructuur nodig is. Al deze boven- en ondergrondse infrastructuur kost de gemeente veel geld om te onderhouden. Ook levert het niks op.

Alhoewel de steden in de Verenigde Staten veel meer auto-georiënteerd zijn, is het concept van economische duurzame gemeenschappen overal in de wereld toepasbaar. Nederlandse binnensteden zijn doorgaans erg winstgevend (economische en sociale motor). De wijken met een lage bebouwingsdichtheid kosten de gemeenten echter geld. We zouden in Nederland veel meer de economische leefbaarheid van buurten en wijken moeten meenemen. Niet focussen op zo goedkoop mogelijk bouwen, maar inzetten op duurzame en levensvatbare stedenbouw. We bouwen immers niet voor de korte termijn, maar voor toekomstige generaties.

Robert de Greef uit Eindhoven is bestuurslid van EHVXL.