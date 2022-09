Mening | Zorg: de allernieuwste apparaten maar weinig menselijke contact; het zorgakkoord bevat kwalijke voornemens

Column Nog even en mijn blauwe bermuda verdwijnt weer in de kast

Het donderde al uren in de namiddag en wat eerder nog blauw was, veranderde in zwart. Na lange tijd deed ik vroeg de lamp aan in de duistere kamer, die tot nu toe op dat tijdstip verlicht werd door de ondergaande zon. Niet veel later kletterde de regen tegen het raam, regelmatig overstemd door de donder.

7 september