Mening | Zure reacties op Helmondse Heldenprijs voor filmproject Hideout 11 getuigen van bekrompenheid

Column Wandelen zonder opzij te kijken en blind voor alle kennis van de natuur

Het is nooit gunstig bedoeld als je voor analfabeet wordt uitgemaakt. Meestal wordt het gebruikt in verband met taal. In die zin hebben ze me nooit beschuldigd van analfabetisme, al was het er soms niet ver vandaan, als ik sommige reacties op mijn stukjes las.

3 januari