Mens moet afrekenen met doorontwikkelde economie; ook met huidige beleid haalt Nederland klimaatdoelen niet

Alle in het ED verschenen relevante bijdragen over het klimaatrapport van het IPCC heb ik gelezen. Mij viel op dat de politiek, behoudens de VVD, opmerkelijk bezorgd reageerde. Naar analogie met de prestaties van onze Olympiërs formuleerde Mark Rutte de Nederlandse klimaat bijdrage: ‘de Olympische Spelen van het klimaat waarbij Nederland de leiding in Europa kan nemen’. Een leuk statement richting het liberale electoraat, maar een miskenning van de prestaties van onze Olympiërs. Nederland is helemaal niet voorin te vinden in Europa voor wat betreft de klimaataanpak. Rutte vond het voldoende in te zetten op de inspanningen tot 2030 ‘als het maar banen in de transitie gaat opleveren’ was zijn tweede statement.

Dagelijks meer dan 100 miljoen vaten olie

Zowel de industrie als de landbouw hebben in Nederland nog enorme slagen te maken voor wat betreft de CO2 uitstoot. Het percentage hernieuwbare energie bedroeg in 2020 ongeveer 11 % (CBS). De omstreden biomassaverbranding is daarbij meegerekend. We kunnen de loftrompet daarover opsteken, maar inmiddels verschijnen er dagelijks in de wereld nog steeds meer dan 100 miljoen vaten olie boven de grond met een equivalent daarvan aan CO2 uitstoot. Steenkool en gas tellen daar nog bij op. Op wereldschaal zit er dus in de vermindering van gebruik van fossiele brandstof nog geen enkele vooruitgang.

Ook met het huidige beleid gaat Nederland de klimaatdoelen van 2030 niet halen. De tijd die de IJsbeer van ons krijgt om te evolueren naar ander voedsel dan zeehonden op het zee ijs van de Noordpool is veel en veel korter dan we er zelf over doen om ons gedrag te wijzigen in lijn met de grote evenwichtssystemen. Overigens zijn sommige ijsbeer populaties al met deze transitie bezig en jagen op tragere dieren dan de zeehond. Evolutie in optima forma.

Quote Slaagt de mens er niet in het CO2-O2 evenwicht te bereiken, dan volgen autonome onomkeerba­re klimaat processen Rob Aarts

De westerse mens slaagt daar vooralsnog niet in omdat hij heeft af te rekenen met een zich in de loop van de geschiedenis en tot op heden volslagen autonoom ontwikkelende economie. Een economie met eigen regels en vanzelf ontstane wetmatigheden en vooral onstuitbare groeimodellen. Dit proces vond en vindt plaats onder geleide van het neoliberalisme en leidt inmiddels een eigen leven, geheel los van de op aarde werkende ecosystemen en kringlopen. Slaagt de mens en zijn economie er niet in op relatief zeer korte termijn in lijn te geraken met het CO2-O2 evenwicht dan zien we op aarde autonome onomkeerbare klimaat processen de boventoon voeren. Met dit dilemma heeft de wereldpolitiek te maken.

Vooroordelen over andere landen

In het ED heb ik politieke leiders hierover niet horen jammeren. Wel de feiten en gevolgen horen noemen. Ook angstpsychosen en hel en verdoemenis- scenario’s heb ik niet vastgesteld. Hans Groenenberg kennelijk wel, waarbij hij bovendien vooroordelen ventileerde over andere landen als zouden die zich niets aantrekken van de volgens hem apocalyptische voorspellingen van het IPCC (ED 12-8). Met name Afrika is immers vooral slachtoffer van de westerse wijze van leven. Daar komen, als we niet veel meer klimaatactie ondernemen de mensen vandaan, die straks in Europa aan de poort kloppen, omdat delen van Afrika onleefbaar worden.

Een gigantisch gevolg van non klimaatactie is de verdere verzuring van de oceanen. Oceanen nemen veel CO2 op als buffer zodat niet alles in de atmosfeer terecht komt. CO2 verzuurt echter het oppervlakkig oceaanwater. Precies daar waar de zuurstofproductie plaatsvindt door fotosynthese van algen. Hierbij wordt zuurstof (O2 )als afvalproduct afgegeven aan zeewater en de atmosfeer. De oceanen zijn de hoofdproducenten van zuurstof op aarde. Het kan toch niet waar zijn, dat in een volgend IPCC-rapport gemeld wordt, dat door vernietiging van oceanische ecosystemen het zuurstofgehalte in de aardse atmosfeer geleidelijk daalt. Ik hoop op een denkfout, maar op aarde zijn we dan klaar!

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent biologie