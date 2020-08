Mensen die niet met GGD meewerken zijn niet allemaal deerniswekkende egoïsten. Toch?

Naïef misschien, maar ik weiger te geloven dat het allemaal rabiate ontkenners en deerniswekkende egoïsten zijn. Punt is namelijk dat ik niet helemaal voor mezelf insta als ik straks een keer een kriebel in mijn keel meen te bespeuren. Natuurlijk, naar de teststraat en in thuisisolatie zolang er nog geen uitslag is; dat is wat een weldenkend mens doet. Maar hoe weldenkend is de gemiddelde mens eigenlijk? Emoties en culturele gewoontes kunnen rare dingen doen met ons gezonde verstand.