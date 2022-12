Mensen gaan te snel naar een arts, terwijl hun kwaal vaak vanzelf of met hulp van zelfmedicatie opgelost kan worden

Het voornemen van ziekenhuizen niet als supermarkt van medische handelingen te werken.