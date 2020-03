Mensen tappen stiekem flesjes desinfectiegel af in het ziekenhuis om de hoek. Bizarre tijden

Column Een onbestemd, angstig gevoel

10:00 Zure regen. Dat was wel zo'n beetje het ergste nieuws dat in de jaren tachtig via half afgeluisterde journaals mijn kleuterbrein binnen sijpelde. Mijn leventje was veilig en afgebakend, vol knikkeren en verstoppertje spelen, de echte wereld op grote afstand. En zo zou mijn jeugd gestaag voort blijven kabbelen. Op één akelig intermezzo na. Tsjernobyl.