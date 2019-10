Met een dam kun je bijna niet meer verliezen. Dat geldt ook voor onze beekdalen. Met dammen in de beek zijn we allemaal winnaar. De bever op de camerabeelden is ook druk aan het ‘dammen’. Hij komt regelmatig met takken aangezwommen die hij fanatiek in de dam verwerkt. Vóór de dam staat het water zeker veertig centimeter hoger dan erachter. Het is niet voor niks dat vaak een ijsvogel bij de dam zit. Dáár zit nog leven! Voor de rest is het leven letterlijk uit onze beken gevloeid.