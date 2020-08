Als haar moeder ging werken, hield ik onze dochter een paar uur gezelschap, zodat ze niet de hele dag alleen was. Voor een frisse neus gingen we met de rolstoel een tochtje maken langs het kanaal. Dan was ze er even uit. Ik moest op de stoep de rolstoel klaarzetten, zij hinkte er met de krukken naar toe, ging zitten, ik legde de krukken binnen neer en dan konden we op pad.