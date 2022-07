Met een avondje snuiven is kennelijk niets mis, maar daarna niet achter het stuur hoor!

Maar toen ik laatst een persbericht over een campagne rond drugsgebruik ontving, kon ik me ineens goed verplaatsen in het gemoed van de gemiddelde boomer. ‘Rijden na een avondje snuiven? Een slecht idee’, stond er boven. Ik viel over het blijmoedige toontje. Alsof er met een avondje snuiven an sich niets mis is, als je vervolgens maar niet achter het stuur kruipt.