Met een Braxit komen we eindelijk van de Gooise r af

De kringloop­ka­ter maalt niet om versleten tuinmeubi­lair, hij ligt er op of er onder

,,Je moet eens een paar nieuwe tuinstoelen kopen”, zei een goede vriend van me laatst wat afgemeten. Het was mooi weer, hij pakte er een en ging er in zitten. Het kraakte vervaarlijk toen hij plaatsnam. Nu is hij zelf niet een van de lichtste types. Dat merkt zo’n stoel ook meteen. Ik dacht ook even ‘net goed’ toen de stoel zich verzette.

15 juni