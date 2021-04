Met een stokje in je neus laten roeren voor een rondje in de achtbaan? Neuh, dank u feestelijk

ColumnMisschien dat het went hoor; zo’n staaf in je neus en keel. Dat als je maar vaak genoeg in je holtes hebt laten roeren er een laagje beschermend eelt ontstaat en dat je kokhalsreflex wat minder scherp afgesteld raakt. Maar persoonlijk ben ik geen grote fan van de coronatest.