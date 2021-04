Met een T-shirt voor het Nederlands Elftal verbeteren we geen mensenrechten

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In de laatste weken presenteerden de voetballers van het Nederlands Elftal hun statement. Op het shirt: ‘football supports change’. Met de actie vragen de spelers aandacht voor de mensenrechten in Qatar.

Een goedbedoeld, maar weinig effectief gebaar. Om echt zoden aan de dijk te zetten bij het verbeteren van een mensenrechtensituatie moeten we stoppen met het vermanende vingertje op te steken, maar juist verkennen waar samenwerking op basis van een gemeenschappelijke mensenrechtenagenda mogelijk is.

Al sinds de toekenning van het WK aan Qatar op 2 december 2010 wordt het WK overschaduwd door corruptieschandalen en uitbuitingspraktijken. De toenmalige top van de FIFA wordt geassocieerd met duistere omkoopschandalen die de toewijzing aan Qatar doorgestoken kaart doen lijken. Daarnaast zien we jaar in, jaar uit rapporten van mensenrechtenorganisaties en onderzoeksjournalisten die aantonen dat de prestigieuze voetbalstadions letterlijk met bloed, zweet en tranen van gastarbeiders gebouwd zijn. Uit onderzoek van The Guardian blijkt dat sinds 2010 ten minste 6500 van deze arbeiders zijn omgekomen.

Geen officiële delegatie

Een motie om wel ons elftal, maar geen officiële delegatie te sturen werd onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. We willen in ons buitenlandbeleid blijkbaar een wijzende vinger kunnen opsteken naar anderen. In eigen land hebben we nauwelijks de ambitie om de mensenrechtenverdragen die we daarbij hanteren te gebruiken. Sterker: we tekenen pas zo’n verdrag wanneer we zeker weten dat het geen gedoe oplevert met Nederlandse wetgeving en anders maken we een voorbehoud bij dat verdrag. Een land als Qatar is zich hiervan bewust en doet buitenlandse bemoeienis af als hypocrisie.

Quote Er zijn goede redenen om mensenrech­ten als uitgangs­punt te nemen in handels­deals, arbeids­voor­waar­den en sport Bart Wernaart

Niet naar een WK gaan of geen delegatie sturen draagt bij aan de isolatie van een land, maar we hebben in het verleden gezien wat er gebeurt wanneer je een land economisch of ideologisch isoleert: het helpt doorgaans radicalere overheden in het zadel, die slim gebruik kunnen maken van de groeiende onvrede van haar eigen mensen.

Maar wat dan wel? Het helpt als we een land als Qatar niet isoleren, maar juist meenemen. Mensenrechten leg je niet op aan een ander, maar realiseer je samen. Er zijn goede redenen om mensenrechten als uitgangspunt te nemen in handelsdeals, arbeidsvoorwaarden en sport. Wanneer je bijvoorbeeld een gelijke toegang tot sportbeoefening kan garanderen onder al je ingezetenen, zul je over een aantal jaren een stuk succesvoller zijn op het volgende WK. Ook Qatar heeft dus baat bij een serieuze mensenrechtenstrategie.

Niet uitleggen hoe verkeerd Qatar het doet

Dit kun je uitdragen wanneer je in zee gaat met partners aldaar. Het helpt wanneer je niet komt uitleggen hoe verkeerd Qatar het wel niet doet, maar juist als gelijkwaardige partners onderzoekt waar je elkaar kunt vinden door samen te werken op basis van een gezamenlijke mensenrechtenagenda. Dit is een proces van de lange adem, zal echt wel wat wrijving veroorzaken, en is niet iets wat meteen glorieuze veranderingen teweegbrengt.

Dit vergt ook een scherp gecoördineerd beleid waarbij de overheid, de private sector en sportbonden goed met elkaar moeten schakelen. Dat gebeurt nu nauwelijks: we zien vooral geïsoleerde, averechts werkende initiatieven. In die zin doet het T-shirt van onze voetballers geen recht aan de situatie: we ondersteunen die mensenrechten van harte, maar veranderen weinig.

Bart Wernaart, onderzoeker en docent recht en ethiek bij Fontys Hogescholen