Met het naklappen van ritmes heb ik al een beetje geëxperimenteerd

INGEZONDEN OPINIE Corrupt WK in mensenrech­ten schendend Qatar mag niet doorgaan en kan beter worden verplaatst

10 april EINDHOVEN - Het WK voetbal in Qatar is het meest omstreden toernooi in de historie, maar de gedachte aan een boycot leeft nauwelijks. Wij willen geen boycot maar streven naar een verplaatsing van dit WK. Dat is praktisch haalbaar en dan wordt ook niemand een WK onthouden.