Tot ik maandag zwaar met mijn neus op de feiten werd gedrukt tijdens de rechtszaak van mijn zoon, die een paar maanden geleden met een fietsslot op zijn hoofd is bewerkt. De schrik van elke moeder, schreef ik toen ook al.

Ik ging vol vertrouwen richting Den Bosch. Maar wat een afknapper. Eerst was het al verschrikkelijk om alles weer te horen wat er was gebeurd, hoe de verdachte zich overal uit probeerde te draaien en daarbij natuurlijk geholpen door zijn - toegewezen - advocaat. Dat is niet fijn om te horen. Hoe zij er alles aan doet om getuigenverklaringen als onzin weg te zetten. Om de verwondingen te bagatelliseren. Haar cliënt kon dat allemaal nooit gedaan hebben, want er was dan wel een slot met bloed, maar dat bloed kon wel van iedereen zijn en wie zegt dat de verdachte met dat slot heeft geslagen? Alles wat zo duidelijk leek werd in een keer van tafel geveegd. En verdachte mocht zelfs naar huis, terwijl er twee jaar gevangenisstraf was geëist.