Met radicale actievoerders is het net als met pokdalige gijzelnemers in duistere landen

Ik doel op de veevoermaatregel die ze woensdag op basis van nieuw wetenschappelijk advies wel in móest trekken. Dikke kans natuurlijk dat het uitgelegd zou worden als zwichten voor boeren die misschien terecht boos zijn, maar die boosheid wel erg radicaal uiten. En met radicale actievoerders is het net als met gijzelnemers met lange baarden en pokdalige gezichten in duistere landen: daar onderhandel je niet mee. Want dat is dan weer net als een kat die zich luidkeels miauwend en hinderlijk vleiend op je kuiten stort als je een boterham staat te smeren: geef je ‘m eenmaal een keer een plakje worst, dan kom je van het geschooi nooit meer af.