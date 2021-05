Met Tonk zouden zelfstandigen zonder coronasteun een uitkering krijgen; het blijkt een ordinaire bezuiniging

INGEZONDEN OPINIENUENEN - In september 2020 kondigde het kabinet de Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) aan. De Tonk was hét argument van het kabinet voor de invoering van de partnertoets.

Maar door die partnertoets vielen de meeste zelfstandigen (eenmanszaken, winkeliers, zzp’ers) ineens volledig buiten de Tozo (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers). Met de Tonk in aantocht verwierpen de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 ook alle moties om de alom bekritiseerde partnertoets af te schaffen.

Nu de Tonk in de meeste gemeenten sinds begin april(!) eindelijk aangevraagd kan worden blijkt het aantal aanvragen flink achter te blijven. Geschrokken vragen dezelfde coalitiepartijen het kabinet om een ‘ruimhartigere uitvoering’ van de Tonk.

Rekenen op de overheid

De echte vraag is waarom de Tonk niet of nauwelijks wordt aangevraagd. In 2020 deden maar liefst 380.000 zelfstandigen, waaronder ikzelf, een Tozo aanvraag. Mijn aanvraag werd binnen twee weken toegekend en nog eens twee weken later stond het eerste bedrag (ruim 900 euro) op mijn rekening. Als de nood aan de man is kun je in Nederland dus toch op de overheid rekenen dacht ik nog met gepaste trots.

Helaas viel ik drie maanden later door de partnertoets alweer buiten de Tozo net als ruim 300.000 collega ondernemers. Wat restte was het (minimum) inkomen van mijn partner en de Tonk. Helaas blijkt de Tonk zes maanden later een dode mus en worden zelfstandigen dus weer aan hun (corona)lot overgelaten.

De Tonk is geen aparte wettelijke regeling zoals de Tozo maar alleen een zak geld met 260 miljoen. Hiermee kunnen gemeenten via de bestaande participatiewet (beter bekend als bijstand) inwoners te hulp schieten die door corona bijvoorbeeld hun woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Omdat alleen de gemeenten over de uitvoering van de bijstand en dus ook over de Tonk gaan, heeft Den Haag zich zo zelf overgeleverd aan de ‘ruimhartigheid’ van de gemeenten.

Quote Waarom zou je de Tonk aanvragen als je eerst je (pensioen) reserves groten­deels moet opeten om dan achteraf gedurende maximaal zes maanden een paar honderd euro per maand te krijgen? Tom Suters

Daarnaast is de Tonk doelgroep veel groter dan de bekende groep minima in een gemeente die bijstand ontvangen. Gemeenten kunnen moeilijk inschatten hoeveel Tonk-aanvragen ze kunnen verwachten. Zijn gemeenten te ruimhartig met hun deel van de 260 miljoen, dan krijgen ze het tekort niet of niet automatisch door het Rijk vergoed. De gevolgen laten zich raden: afwachtende wethouders, maanden vertraging bij de uitrol van de Tonk, (nog) lagere vergoedingen dan de Tozo inclusief een vermogenstoets en verschillen tussen gemeenten.

Waar je woont, kan je dus zomaar honderden euro’s per maand aan Tonk schelen. En waarom zou je de Tonk nog aanvragen als je eerst je (pensioen) reserves grotendeels moet opeten om dan achteraf gedurende maximaal zes maanden een paar honderd euro per maand te krijgen?

Stuk goedkoper voor het Rijk

Voor het Rijk daarentegen is de Tonk een stuk goedkoper dan de Tozo. De 380.000 Tozo-aanvragen (zonder partnertoets) in 2020 kostten 2,5 miljard. Zo bezien is de Tonk met 260 miljoen gewoon een ordinaire bezuiniging op de coronasteun voor zelfstandigen. Zo’n bezuiniging is nog eens extra zuur als je het vergelijkt met de ruim 15 miljard in 2020 aan NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) om eveneens 380.000 werknemers aan het werk te houden, met loonsubsidies tot maar liefst 7200 euro per maand zónder partnertoets plus mogelijk nog een Tonk uitkering. De simpelste en snelste manier om zelfstandigen een goede coronaregeling te geven is de oude Tozo zonder partnertoets te herstellen. Deze heeft in 2020 bewezen wel doelmatig, effectief en efficiënt uitvoerbaar te zijn met 380.000 aanvragen, ruim(har- tig)ere vergoedingen, landelijk uniforme regels, geen partner- of vermogenstoets, rechtstreekse financiering vanuit Den Haag en gemeenten die slechts als loket functioneren. Het benodigde extra geld is vrij eenvoudig te vinden door een kleine versobering van de nu zeer ruimhartige NOW. Worden meteen de coronasteunpakketten ook (iets) eerlijker verdeeld over álle werkenden in Nederland.

Tom Suters uit Nuenen is zelfstandig koordirigent en houdt een petitie op tomsuters.nl