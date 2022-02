Met verstand op nul de volle kroeg in en na drie bier ben je de beste vriend van iedereen

Een convenant is een muffe oude kast, degelijk eikenhout

Persberichten heb je in alle soorten en maten. Een van de gemeenten in onze regio liet onlangs weten dat het convenant ‘Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht’ met de belastingdienst was ondertekend. Aha. Daar bleven mijn gedachten even hangen.

16 februari