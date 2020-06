Met z'n viertjes door het spookhuis? Lastig...

Commentaar Een houvast als de nood op de ic extreem hoog wordt

10:59 In een ideale wereld bestaat geen pandemie. Mocht die zich toch voordoen dan zijn er medicijnen en vaccins om een virus snel de kop in te drukken. En mochten die niet meteen voorhanden zijn, dan is er ruim voldoende intensive care-capaciteit om iedereen de best mogelijke zorg te verlenen. In een minder ideale wereld waarin die capaciteit zelfs met kunst- en vliegwerk onvoldoende blijkt, moeten artsen pijnlijke keuzes maken.