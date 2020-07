Midden in de nacht ging het helemaal mis

Maar nu ging het midden in de nacht helemaal mis. Ik liep slaapdronken de verkeerde kant op en besefte dat er iets niet klopte. Ik struikelde over wat later bleek een stapel opera-cd's en viel in de hoek van de kamer naar voren. Met mijn neus en mond belandde ik op een stapel boeken, die verschoven door de klap. Het was een harde klap en ik voelde meteen druppels uit mijn neus komen.



Ik stond op, ineens klaarwakker en liep door de woonkamer naar het toilet. Ik schrok van de aanblik in de spiegel. Mijn gezicht zat onder het bloed en ik had een bloedspoor op de vloer achtergelaten. Eerst zorgen dat die bloedneus stopte, maar dat zou wel even duren, omdat ik bloedverdunners slikte. Maar dat viel mee. Een tijdje de neus dichthouden en het gedruppel stopte.