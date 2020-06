Miezerige ouwe zeur zoekt aandacht

Derksen is op zijn oude dag steeds meer verzot geraakt op aandacht en duikt in elk programma op, als hij de kans krijgt. Hij is een opportunist in al zijn vezels. Als hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift Voetbal International riep hij jarenlang dat hij na zijn pensioen vanwege de muziek naar Texas zou verhuizen. Derksen zocht er zelfs al een huis. Totdat hij uitgroeide tot een tv-persoonlijkheid, hetgeen de karakterloosheid van de Nederlandse tv-wereld typeert. Hij kwam terug op die emigratieplannen met de smoes dat hij ontdekt had in Texas nog steeds de doodstraf uitgevoerd werd. Bullshit, dat wist hij al twintig jaar.