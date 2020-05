‘Mij boeit die nieuwe coalitie in Brabant geen ene moer’

Veel over te doen geweest, over die nieuwe coalitie met Forum voor Democratie. Mij boeide het geen ene moer. Den Bosch is gevoelsmatig vijf keer zo ver weg dan Eindhoven en het provinciebestuur tien keer zo ver weg. En wat die opportunisten van de partij van malloot Baudet er van gaan bakken zal me curryworst wezen.