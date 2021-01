Mij maakte een avondklok niks uit. Ik zei eerder al tegen onze dochter dat wat mij betreft de avondklok al geluid mocht worden om drie uur in de middag, want meestal had ik ruim daarvoor al een groot schilderij van de aangenaam verknipte Belgische magistraat annex kunstenaar Maurice Cantens voor de deur gezet en kwam niemand er meer in of uit. Ze zochten het maar uit, de vers ingeslagen flessen rosé stonden al uitnodigend te glimmen.