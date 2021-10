INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Kinderen met mobieltjes tijdens de les. In Frankrijk is het officieel verboden, maar in Nederland worden scholen vrij gelaten. Door gebruik van een telefoontas kan veel onrust tijdens de les worden voorkomen.

Kinderen kunnen zich beter concentreren als hun telefoon niet binnen handbereik is. Om tot leren te komen is het van belang dat de leerlingen tijdens de les actief aan de slag gaan met het verwerken van de lesstof. Door het gebruik van de telefoontas worden zij niet afgeleid door de geluidjes en trillingen van hun telefoon, waardoor zij zich beter kunnen focussen op de lesstof. De telefoontas brengt duidelijkheid en rust in de hoofden van de leerlingen en dus in de klas. Dit bevordert een goed leer- en werkklimaat.

Veiliger als er geen telefoons zijn

Leerlingen voelen zich veiliger als er geen telefoons tijdens de les zijn toegestaan. Ze maken gebruik van sociale media als WhatsApp, Snapchat, Instagram en TikTok. Klasgenoten kunnen met hun telefoon ongewenst foto’s en-/of filmpjes van elkaar maken. Op het moment dat deze via sociale media worden verspreid, is er geen weg meer terug. Het niet kunnen filmen of maken van foto’s zorgt ervoor dat online pesten tijdens de les wordt uitgesloten, hetgeen bijdraagt aan het creëren van een veilige leeromgeving.

Het opbergen van de telefoons heeft bovendien een toename van de effectieve lestijd tot gevolg. Leerlingen verstoppen hun telefoon in hun etui, achter hun boeken of tussen hun benen. Door het gebruik van de telefoontas wordt dit onmogelijk en hoeft de docent zijn leerlingen hier niet op aan te spreken. Het niet hoeven corrigeren bewaart de rust in het lokaal en scheelt veel tijd, omdat de les niet onderbroken hoeft te worden. Lestijd wordt op een effectievere manier ingezet.

Meer gefocust op de lesstof

Tijdens de lesuren wordt er op middelbare scholen gebruik gemaakt van de telefoontas. Dankzij de telefoontas zijn leerlingen meer gefocust op de lesstof, hetgeen bijdraagt aan een goed leer- en werkklimaat. Het gebruik van de telefoontas draagt ook bij aan een veilige leeromgeving, doordat het verspreiden van gemaakte foto’s en filmpjes via sociale media onmogelijk wordt gemaakt. De tijd wordt tijdens de lessen effectiever besteed als leerlingen niet aangesproken hoeven te worden op het niet mogen gebruiken van hun telefoon. Conclusie is dat het gebruik van de telefoontas een positief effect heeft op het klimaat in de klas en de invulling van de lessen.

Marscha Ellens is docente Nederlands en Frans in Rosmalen