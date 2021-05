Mijn bijdrage aan het milieu

Maar ik kon geen kant op, dus draaide ik me om richting stem. Nu herkende ik hem. Hij had vroeger op de bibliotheekschool gezeten en was later ook in een bibliotheek gaan werken, maar zo'n beetje als eerste buiten geknald toen daar bezuinigd werd. Nadien had ik hem nog eens gezien in een hesje van postbode, vechtend tegen de wind met een serieus gevulde fietstas. Maar ik deed toen net of ik hem niet herkende, want voor je het wist stond hij voor de deur en belde twee keer aan.