Mijn ogen koesterden de stenen waarop ik liep, omdat ze me naar werk en kroeg brachten

Column We weten echt helemaal niks

We weten niks, we weten echt helemaal niks. Die conclusie trok de correspondent van het NOS-journaal in Kiev naar aanleiding van de aanslag op de Krim-brug. We weten dus niet zomaar niks, we weten echt helemaal niks, had hij er als versteviging en bevestiging van de eerste woorden stellig aan toegevoegd, omdat hij aanvoelde dat wij gewend zijn en verwachten dat hij het weet.

10 oktober