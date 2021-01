Mijn reputatie als digibeet

ColumnDe titel boven het stukje zou in deze dagen op veel mensen kunnen slaan, met voorop Trump, maar het slaat in dit geval toch echt op mezelf. Dat zit zo: bij de Persgroep, waaronder ook onze krant valt, is een nieuw systeem ingevoerd, dat we moeten gebruiken om onze stukjes in te tikken en door te sturen. Ik heb in meerdere opzichten geen beste reputatie, maar die van digibeet is wel de ergste, omdat ik er zelf het meeste last van heb.